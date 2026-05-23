Efter drömstarten – vittnar om stort intresse för Rosenqvist

Från nära ingenstans har Charlie Rosenqvist tagit allsvenskan med storm.

Det har också lett till att andra klubbar har fått upp ögonen för den unga anfallaren.

– Det är naturligt att han får uppmärksamhet, förklarar KFF-sportchefen Mats Winblad för FotbollDirekt.

Efter fjolårets avancemang till allsvenskan valde Kalmar FF att flytta upp den lovande anfallaren Charlie Rosenqvist, 18, till A-truppen.

Redan i cuppremiären fick den offensiva talangen förtroendet från start i Toni Koskelas lag. Sedan dess har han gjort nummer nio-platsen till sin och startat samtliga tävlingsmatcher för Smålandsföreningen.

I allsvenskan handlar det om åtta matcher, för Charlie Rosenqvist del har det renderat i hela fyra mål och en assist. Så sent som i tisdags stod det också klart att KFF-anfallaren togs ut i U21-landslaget, för första gången.

– Fantastiskt roligt för Charlie, först och främst, och fantastiskt roligt för Kalmar FF. Vi är glada för hans skull och han är värd det, berättar Kalmar-sportchefen Mats Winblad för FotbollDirekt.

Hur ser du på hans succéinledning i allsvenskan?

– Det är klart att han har haft en fantastisk utveckling. När vi plockade upp honom direkt efter säsongen (i fjol, reds anm) såg vi direkt att han var bra och sedan har han utvecklats enormt mycket under försäsongen och under inledningen allsvenskan. Han är en fantastisk kille med fötterna på jorden som jobbar stenhårt varje dag. Han har en väldigt hög lägstanivå för att vara så ung. Det är kul att se.

Öppnar upp: ”Det har kommit lite frågor”

Spelar man lika mycket som Charlie Rosenqvist gör, och bidrar med poäng, kommer klubbar från olika håll och kanter få upp en spelare som Rosenqvist på sin radar. Det vet Mats Winblad om, och är bekväm med situationen.

– Ambitionen är, för det första, att han ska fortsätta att utvecklas och må bra här. Vi har precis tecknat ett lite längre avtal med honom. Sedan får vi se vad som konkret kan dyka upp, då tar vi dialogen tillsammans med Charlie. Det är ingen stress från något håll egentligen. Sedan är det naturligt att han får uppmärksamhet, och det är med all rätt.

Är det klubbar som har hört sig för redan nu?

– Det har kommit lite frågor, absolut.

Hur ställer ni er till de frågorna?

– Så länge det inte är fullt ut konkreta frågor finns det inget att ta ställning till. Kommer något sådant tar vi det tillsammans med honom. För oss, och Charlie, är det fokus på det som händer varje dag på arenan. Där är han och vi väldigt duktiga tycker jag, avslutar Winblad.

Senare i dag, lördag, ställs Kalmar FF mot Degerfors IF på Guldfågeln arena. Matchen har avspark klockan 15.00.