Hyllningen till Sirius: ”Ett lag på steroider”

IK Sirius har hittills inte förlorat en match och toppar den allsvenska tabellen.

FotbollDirekts Fredrik De Ron tror att Uppsalalaget kan gå hela vägen.

– Jag håller Sirius som solklara guldfavoriter, säger De Ron i Allsvenskan Direkt.

IK Sirius fortsatte sin segersvit senast mot Djurgårdens IF. Uppsalalaget vände ett tidigt underläge till en 3-2-seger och befäste sin plats som etta i den allsvenska tabellen.

Inför den sista omgången innan det allsvenska uppehållet har Sirius tagit 22 poäng på åtta matcher och leder ligan med fem poäng ner till tvåan Hammarby.

– Sirius kan verkligen inte sluta vinna, säger FotbollDirekts programledare Mattias Eckerman i Allsvenskan Direkt.

– Det känns som ett lag på steroider för tillfället. Det ser självklart ut. De är ett bra lag som är samspelt men även de individuella prestationerna är ju otroliga.

Håller Sirius som guldfavorit

FD:s redaktör Fredrik De Ron kan inte låta bli att hylla vad huvudtränaren Andreas Engelmark har åstadkommit med Sirius den här säsongen.

– Man trodde att det skulle bli tufft för dem när Djurgården tog ledningen och sen kvitterar – men de vänder på det där två gånger. Det ser så löjligt enkelt ut när Sirius spelar fotboll. Det är svårt att inte charmas av den enorma fart och tekniska skickligheten de besitter, det är kul att se.

De Ron tror att de kan göra samma sensationella resa som Mjällby AIF i fjol.

– Det är för tidigt att säga, eller nej, jag håller Sirius som solklara guldfavoriter, avslutar han.

Sirius ställs mot Gais på söndagen med avsparkstid 14.00.

