Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Klart: Karl Hein stannar i Werder Bremen

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Målvakten Karl Hein är utlånad från Arsenal till Werder Bremen.
Nu kommer beskedet att han lämnar London-klubben och stannar i Tyskland.

Foto: Bildbyrån

Karl Hein har varit Arsenals-spelare sedan 2018 och har klättrat från akademin till A-laget. Sedan en tid tillbaka har han varit utlånad till en rad klubbar. Nu är han utlånad till Bundesliga-klubben Werder Bremen och nu kommer ett besked om han framtid.

Arsenal meddelar under lördagen att klubben säljer den estniske målvakten till Werder Bremen. Övergången görs i juli.

24-åringen kom till Arsenal från estniska Nõmme United sommaren 2018.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt