Klart: Karl Hein stannar i Werder Bremen
Målvakten Karl Hein är utlånad från Arsenal till Werder Bremen.
Nu kommer beskedet att han lämnar London-klubben och stannar i Tyskland.
Karl Hein har varit Arsenals-spelare sedan 2018 och har klättrat från akademin till A-laget. Sedan en tid tillbaka har han varit utlånad till en rad klubbar. Nu är han utlånad till Bundesliga-klubben Werder Bremen och nu kommer ett besked om han framtid.
Arsenal meddelar under lördagen att klubben säljer den estniske målvakten till Werder Bremen. Övergången görs i juli.
24-åringen kom till Arsenal från estniska Nõmme United sommaren 2018.
