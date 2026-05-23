Klart: Karl Hein stannar i Werder Bremen

Målvakten Karl Hein är utlånad från Arsenal till Werder Bremen.

Nu kommer beskedet att han lämnar London-klubben och stannar i Tyskland.

Karl Hein har varit Arsenals-spelare sedan 2018 och har klättrat från akademin till A-laget. Sedan en tid tillbaka har han varit utlånad till en rad klubbar. Nu är han utlånad till Bundesliga-klubben Werder Bremen och nu kommer ett besked om han framtid.

Arsenal meddelar under lördagen att klubben säljer den estniske målvakten till Werder Bremen. Övergången görs i juli.

24-åringen kom till Arsenal från estniska Nõmme United sommaren 2018.