Dembélé bekräftar – stannar i PSG

Ousmane Dembélés framtid i Paris Saint-Germain har diskuterats mycket den senaste tiden och det har både ryktats om en flytt och ryktats om att han kommer stanna.

Nu kommer ett tydligt besked från den franske stjärnan.

I en intervju med RMC Sport kan han bekräfta att han kommer stanna i PSG den kommande tiden.

– Javisst, till att börja med har jag två år kvar på kontraktet. Allt går mycket bra i klubben, jag kommer bra överens med alla. Spelarna, staben, presidenten. Jag är 100 procent inställd på nästa säsong, säger Ousmane Dembélé.