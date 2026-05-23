JUST NU: Så startar AIK och Malmö FF

AIK tar emot Malmö FF i damallsvenskans sjunde omgång.

Avspark 13:00 på Skytteholm.

Så startar lagen.

AIK är tillbaka hemma på Skytteholms IP när Malmö FF kommer på besök.

Hemmalaget kommer senast från en 2–1 seger mot Piteå IF och efter den trepoängaren ligger man på en sjätteplats med tio poäng på sex matcher.

Malmö FF kommer från en tyngre period med två raka förluster. Först var det en förlust mot BK Häcken på hemmaplan och i onsdag blev det förlust mot Hammarby IF i Stockholm. MFF ligger femma, med samma poäng som AIK.

Malmö FF jagar en seger för att kunna ta tillbaka sin topptre placering samtidigt som AIK vill gå om ”nästa mästarna” i tabellen. Vid en trepoängare får man vittring på tredjeplatsen och går om Eskilstuna, men nykomlingarna har en match mindre spelad.

Startelvor:

AIK: Dannbäck – Oskarsson, Sembrant, Plan, Lindstedt – Junetoft – Famili, Garcia, Selin, Björnberg – Grabus

Malmö FF: Musovic – Hoff Persson, Löfqvist, Petrovic, Carlsson – Persson, Sayer, – Skoog, D´Aquila, Ivanovic – Kanutte Fornes.