Uppgifter: Sporting lägger jättebud på Silas Andersen

Silas Andersen är nära en övergång till Sporting.

Nu lägger den portugisiska klubben ett jättebud på dansken, det uppger Tipsbladet.

Silas Andersen ser ut att lämna BK Häcken och den portugisiska klubben Sporting är intresserade.

Nu kommer nya uppgifter om Silas Andersens framtid i BK Häcken.

Enligt Tipsbladets uppgifter ser det ut att bli en jätteövergång. Enligt uppgifterna har Sporting erbjudit sju miljoner euro, vilket motsvarar 76 miljoner kronor. En överenskommelse ska vara nära för och förhandlingar om slutdetaljerna pågår. Den portugisiska klubben ska ha erbjudit dansken ett femårskontrakt till sommaren 2031.

– Intresset för Silas ökar och har gjort det under de senaste fönstren. Stora klubbar från Tyskland och Portugal visar sin seriösa sida, och vi hoppas att han kan ta ett bra steg till en högre nivå, säger Silas Andersens agent, Niclas Jensen från Pro 11 Management till Tipsbladet.

21-årige Silas Andersen har varit i Häcken sedan början av 2025.