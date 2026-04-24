Efter kräftgången – laddar om inför derbyt: ”Får skita i allt”

IFK Göteborg har spelat fyra allsvenska matcher – och tagit två poäng.

Nu laddar spelarna i ”Blåvitt” om inför helgens derby mot Gais.

– Det ska bli jäkligt kul, säger Elis Bishesari till GP.

Efter premiärförlusten mot Elfsborg tog IFK Göteborg mot BK Häcken i årets första Göteborgsderby – och föll med 2-0. Därefter har ”Blåvitt” gästat Halmstads BK och räddat en poäng för att, i går, göra detsamma borta mot Kalmar FF.

Med två poäng på de fyra inledande matcherna behöver spelarna i kamratklubben ladda om inför sitt andra derby, då man på söndag tar emot Gais på Gamla Ullevi.

– Nu får vi skita i allt som har hänt. Det är match om tre dagar igen och vi måste lägga all energi på den. Ett derby är något annat, säger målvakten Elis Bishesari till GP.

Däremot är han inte nöjd över poängskörden som hans lag har tagit med sig efter de fyra första omgångarna.

– Det är klart att vi hade velat prestera bättre och gärna haft fler poäng. Det ska bli jäkligt kul med matchen mot Gais. Det kommer vara fullsatt och en fantastisk stämning. Det är en match som betyder mer än tre poäng.

Gårdagens målskytt i IFK Göteborg, Tobias Heintz, menar att söndagens match kan komma att definiera hela säsongen.

– Det är skönt att den här matchen kommer så snabbt. Det är oavsett om vi hade vunnit mot Kalmar eller inte så hade blicken varit mer på den här matchen. Det är mer som en sexpoängsmatch. Det är den matchen som betyder allra mest och den match som kan spegla en hel säsong. Skulle vi vinna där då får vi en kickstart på hela säsongen, säger han till tidningen.

Matchen mellan IFK Göteborg och Gais har avspark klockan 16.30 på söndag.



