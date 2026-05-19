Efter skandalscenerna – fem matcher som avbrutits

Brand på planen, interna slagsmål och upplopp från läktaren.

Det är några av scenerna som utspelat sig på läktarna de senaste åren.

FotbollDirekt har listat fem matcher som kantats av avbrott och våldsamheter.

2026: Örgryte – Malmö FF, 1–1

Örgrytes comebackmatch mot i allsvenskan efter 17 år var endast fem minuter gammal innan den tvingades avbrytas.

Det rörde sig om ett internslagsmål bland Öis-supportarna på läktaren, vilket ledde till att spelarna lämnade planen. Det skulle dröja drygt 20 minuter innan matchen mot Malmö FF kunde återupptas.

Det var inte det enda störningsmoment som plågade Örgrytes premiär. Hemmalagets kortsida tvingades ställa in sitt tifo till följd av hård vind.

2025: IFK Norrköping – Örgryte, 0–0

Örgryte har varit involverad i flera avbrutna tillställningar den senaste tiden. Skandalscenerna på läktaren som utspelade sig när Öis mötte IFK Norrköping i kvalet i fjol ska dock främst tillskrivas hemmalaget Pekings supportar.

Öis ledde med 3–0 från det första mötet på Gamla Ullevi. När bara några minuter återstod av matchen vid ställningen 0–0 kastade hemmalagets kortsida in tiotalet bengaler på planen, som därmed fattade eld.

Matchen återupptogs kort därpå men bara någon minut senare avbröts den igen efter att fler pyrotekniska pjäser kastats in. Det blev det totalt fjärde avbrottet i matchen.

Under det matchmötet beslutades det att hemmaläktaren skulle tömmas innan spelet skulle tillåtas fortsätta. Örgryte kunde sedermera fira den allsvenska platsen – fyra och en halv timme efter avspark.

2024: Hammarby – Djurgården, 2–0

Den senaste matchen, innan gårdagens Göteborgsderby, som spelats klart dagen efter. Med en kvart kvar att 08-derbyt ledde Hammarby med 2–0 mot Djurgården. Då började Dif-klacken att kasta in rökbomber och smällare, vilket fick matchen att avbrytas.

Det efterföljande matchmötet höll på i drygt en timme. Där beslutade polisen att häva det offentliga tillståndet, vilket innebar att läktaren skulle tömmas. Trots protester från läktaren stod 3Arena snart tom.

Efter ytterligare två timmar kom beskedet att matchens sista kvart skulle spelas dagen efter utan publik. Hammarby höll i ledningen och vann med 2–0.

2023: Djurgården – AIK, 1–0

AIK lång näst sist i allsvenskan inför tvillingderbyt mot Djurgården. Krisklubben höll emot i 82 minuter innan Marcus Danielson gjorde 1–0 för Djurgården. Då hördes flera höga smällar från den svartgula bortaläktaren.

Ett kortare avbrott senare kom matchen igång igen, men bara tillfälligt. Efter en situation där både Erick Otieno och Axel Björnström blev utvisade kastades ytterligare knallskott in. Efter att spelarna lämnat försökte ett antal maskerade personer äntra planen utan att lyckas.

En timme efter avbrottet kunde matchen dra igång igen. Stora delar av bortasektionen hade då valt att lämna arenan. Med nio man på planen kunde inte AIK få in en kvittering och Djurgården vann med 1–0.

Ett drygt år efter matchen dömdes totalt tolv personer för inblandning i skandalscenerna, varav två fick fängelse.

2019: IFK Göteborg – Gais, 0-3

Det första mötet rivalklubbarna emellan på åtta år fick aldrig avgöras på planen. I början av den andra halvleken skött IFK-klacken in flera raketer som bland annat orsakade hörselskador på Gais-målvakten Marko Johansson.

Gruppspelsmatchen i cupen avbröts och under matchmötet beslutades det att derbyt skulle spelas klart dagen efter, men så blev det aldrig.

Till en början valde Gais att lämna walkover, men nekades av förbundet eftersom det där och då inte hade fastslagits något nytt speldatum. Istället beslutade disciplinnämnden att tilldela Gais segern med 3–0.

IFK Göteborg accepterade beslutet och till följd av resultatet gick Gais vidare i svenska cupen som gruppsegrare på blåvitts bekostnad.