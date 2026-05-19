Mjällbys glädjebesked – Strouds skada påverkar inte VM

Elliot Stroud drog på sig en skada i söndagens match mot BK Häcken.

Nu meddelar Mjällby att stjärnans chanser till spel i VM inte är i fara.

– Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel, säger fysioterapeut Filip Lundgårdh i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var i söndagens match mellan Mjällby AIF och BK Häcken som oturen var framme för Elliot Stroud.

När matchuret visade 59 minuter skulle Maif-stjärnan bryta en passning som avsedd för bortalagets Amor Layouni. Då stannade Stroud plötsligt upp och tog sig mot ljumsken.

Därefter tvingades wingbacken till byte vilket inte enbart var oroande för Mjällby. Detta då 23-åringen togs ut i Graham Potters VM-trupp som spelar premiär mot Tunisien om mindre än en månad.

Nu kommer dock Blekinge-klubben med ett positivt besked kring kantspringarens skada.

– Elliot har genomgått undersökning som visar på ett mindre besvär i låret. Vår bedömning är i nuläget att besväret inte ska påverka hans möjligheter till VM-spel. Han kommer nu successivt att stegra sin belastning enligt plan, men det är ännu för tidigt att säga något definitivt om hans tillgänglighet i de två avslutande allsvenska matcherna före uppehållet, kommenterar fysioterapeut Filip Lundgårdh.

I de två sista matcherna ställs Mjällby mot Elfsborg och IFK Göteborg.