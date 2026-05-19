Uppgifter: FC Köpenhamn vill ha Beijmo

Lovina Stafhammar
Felix Beijmo sitter på utgående avtal med sin danska klubb AGF.
Nu är FC Köpenhamn ute efter svensken.
Det uppger danska Bold.

Felix Beijmo drar till sig intresse efter att ha blivit dansk ligamästare med AGF. 28-åringen sitter på utgående kontrakt och han ser ut att lämna klubben.

FC Köpenhamn och FC Midtjylland ska vara intresserade av att säkra upp svensken. Det uppger danska Bold. I uppgifterna framgår även att klubbar utanför Danmark ska vara intresserade av 28-åringen, men vilka klubbar det rör sig om framgår inte.

Felix Beijmo har ett förflutet i IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF, Malmö FF.

