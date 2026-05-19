Uppgifter: FC Köpenhamn vill ha Beijmo

Felix Beijmo drar till sig intresse efter att ha blivit dansk ligamästare med AGF. 28-åringen sitter på utgående kontrakt och han ser ut att lämna klubben.

FC Köpenhamn och FC Midtjylland ska vara intresserade av att säkra upp svensken. Det uppger danska Bold. I uppgifterna framgår även att klubbar utanför Danmark ska vara intresserade av 28-åringen, men vilka klubbar det rör sig om framgår inte.

Felix Beijmo har ett förflutet i IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF, Malmö FF.