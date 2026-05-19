AIK-backen uttagen i Kenyas landslag

I början av juni ställs Kenya mot Kirgizistan och Palestina.

Då har AIK:s Stanley Wilson chans att få speltid.

Detta då han har tagits ut i Benni McCarthys trupp, enligt Capital FM.

Efter att ha tillbringat stora delar av fjolåret i Enköpings SK har Stanley Wilson, 19, fått stort förtroende i José Riveiros AIK i inledningen av allsvenskan.

Totalt sett står han noterad för spel i samtliga åtta seriematcher och har imponerat som vänsterback i ”Gnaget”.

Det har också resulterat i en landslagsplats. Enligt Capital FM har Kenyas förbundskapten Benni McCarthy tagit ut den 19-årige talangen i den trupp som ska spela två träningsmatcher i juni.

Den 3 juni möter man Kirgizistan, tre dagar senare ställs man mot Palestina.