Hugo Larsson, 21, kan lämna Eintracht Frankfurt.

Den svenske mittfältaren uppvaktas av flera klubbar i Premier League.

Detta enligt sajten Fussballdaten.

Hugo Larsson har varit en given spelare i Eintracht Frankfurts mittfält. Svensken anslöt från Malmö FF sommaren 2023 och noteras för två mål och tre framspel på 34 matcher den här säsongen.

Nyligen stod det klart att Larsson missar VM för Sverige då han inte blev uttagen i förbundskapten Graham Potters trupp. Trots det finns det ett stort intresse för Larsson i flera storklubbar.

Enligt den tyska sajten följer Manchester City, Liverpool och Tottenham den 21-årige mittfältaren. Sajten uppger att City ser Larsson som en ersättare till Rodri medan Spurs sägs vara villiga att slå sitt transferrekord för att säkra upp den förre MFF-stjärnan.

Prislappen på Hugo Larsson

Enligt sajten har Frankfurt som ambition att behålla Larsson en tid framöver. Hans nuvarande kontrakt sträcker sig till sommaren 2029.

Om en affär blir aktuell sägs klubben kräva omkring 60-70 miljoner euro, vilket motsvarar 654-763 miljoner kronor. Premier League-klubbarnas stora intresse kan höja priset till 80 miljoner euro, eller 872 miljoner kronor.