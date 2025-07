Efter skräckskadan – här gör Nino Zugelj efterlängtad comeback

STOCKHOLM. Nino Zugelj åkte på en våldsam satsning tidigt mot Rapid Wien i april och hade fram till i dag varit utanför Djurgårdens trupp.

Men mot Degerfors inledde slovenen på bänken och efter timmen spelad byttes han in inför högljudda applåder.

Det var precis i matchens inledning mellan Rapid Wien och Djurgården i Conference Leagues kvartsfinal som Nino Zugelj kapades bryskt av Mamadou Sangaré.

Maliern visades ut direkt men Zugelj tvingades också omgående bryta matchen som Djurgården sedermera vann med 4-1.

Slovenska yttern, som värvades in som Gustav Wikheims ersättare i vintras för omkring tio miljoner kronor från Bodö/Glimt, hade fram till i dag inte funnits med i någon matchtrupp. Rehabiliteringen tog tid.

Men så under söndagen fanns han med i truppen mot Degerfors och under uppvärmningen längs sidlinjen under första halvlek möttes han av varma applåder.

Ännu större applåder kom efter timmen spelad då Zugelj byttes in i matchen.