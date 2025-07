LIVE: Djurgården-Degerfors

Djurgården tar emot Degerfors.

Under söndagseftermiddagen tar Djurgårdens IF emot Degerfors IF hemma på 3Arena i Stockholm i allsvenskans 14:e omgång.

Hemmalaget kommer senast från ett 1–1-kryss mot IFK Norrköping i den allsvenska återstarten förra veckan. Inför söndagens match placerar sig ”Blåränderna” på åttondeplats i tabellen.

Degerfors, å andra sidan, åkte på en 3–0-förlust i hemmamatchen mot BP förra helgen. ”Degen” har förlorat fyra raka allsvenska matcher. Senast Degerfors vann var mot Norrköping i allsvenskans nionde omgång i mitten av maj.

Matchen startar klockan 16:30.