Efter väderkaos – tvingas spela två matcher samma dag

Flera svenska klubbar befinner sig i södra Spanien på försäsongsläger.

Nu tvingas de planera om till följd av ett regnoväder, enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

REPORTER: JAKOB BERGELV

De flesta som tänker på Marbella tänker på sol och värme. För de svenska lag som spenderar försäsongen där är verkligheten en annan.

Enligt Fotbollskanalen har åtta svenska lag tvingats ställa in sina utomhusträningar på grund av blåst och regn. Lagen det handlar om är Hammarbys herrar och damer, Malmö FF:s herrar och damer, BP:s herrar och damer samt Häckens och Halmstads herrlag.

Till följd av väderläget har Hammarbys herrar flyttat sin träningsmatch mot ukrainska Metalist Kharkiv från onsdag till torsdag. Det innebär att ”Bajens” herrlag kommer spela två träningsmatcher samma dag, eftersom man redan bokat in match mot amerikanska Seattle Sounders på torsdagen.

Även Halmstad tvingas byta speldag från onsdag till torsdag. Man byter även motståndare, från sydkoreanska Incheon United till Buducnost Podgorica från Montenegro.