Ekdal kan avsluta karriären: ”Börjat luta mot ett beslut”

Albin Ekdal har haft en skadefylld sejour i Djurgården.

Efter säsongen löper kontraktet ut – och mycket talar för att 36-åringen då avslutar karriären.

– Jag har väl börjat luta mot ett beslut. Men det är inget jag vill snacka om nu, säger han till Expressen.

Han uppnådde en barndomsdröm när han inför förra årets allsvenska skrev på för Djurgården efter ett helt fotbollsliv utomlands, främst i Serie A.

Men Albin Ekdals tid i Djurgården har präglats av mycket skador och det har inte blivit den succé i blårandigt som vare sig han själv eller klubben hoppats på.

Efter säsongen löper 36-åringens kontrakt ut och det mesta tyder på att han då kommer avsluta karriären.

I en intervju med Expressen efter blytunga 1-0-viktorian borta mot Malmö svarar han om framtiden med sex matcher kvar av årets allsvenska.

– Jag är väl relativt klar med vad som kommer ske efter den här säsongen, utan att avslöja någonting. Så jag tänker faktiskt ingenting på det, utan jag vill bara avsluta den här säsongen på bästa sätt och försöka få Djurgården till Europa.

Ekdal, som gjorde 70 A-landskamper mellan 2011-2023, medger att han närmar sig ett beslut kring huruvida han vill fortsätta spela fotboll eller inte.

– Ja, jag har väl börjat luta mot ett beslut. Men det är inget jag vill snacka om nu, säger han och fortsätter:

– Det viktigaste är att vi avslutar bra de här sista sex matcherna. Jag känner mig ganska tillfreds med den situationen.