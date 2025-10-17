Ekdal närmar sig slutet av karriären: ”Känns som rätt beslut”

Albin Ekdal har spelat fotboll i hela sitt liv.

Nu har 36-åringen tagit ett beslut.

– Jag kommer nog att lägga skorna på hyllan efter den här säsongen, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Han har spelat fotboll sedan barnsben och gjorde seniordebut 2008. Sedan dess har Albin Ekdal bland annat spelat för det svenska landslaget, Brommapojkarna Juventus, Bologna, Cagliari, Hamburg, Spezia, Sampdoria och Djurgården.

Nu har dock karriären nått sitt slut för 36-åringen, vilket han själv meddelar under fredagen.

– Mitt kontrakt går ut. Jag har inte gått till Bosse (Andersson) och bett om ett nytt. Jag kommer nog att lägga skorna på hyllan efter den här säsongen, säger Ekdal till Expressen och fortsätter:

– För mig personligen är den en väldigt stor grej när man levt med fotbollen sedan man var en liten kille.

Vidare berättar Ekdal att han hoppas att framtidens skifte kommer utan några större komplikationer.

– Jag hoppas skiftet från fotbollsproffs till vanlig civil ska gå smärtfritt. Men det är klart det kommer vara tungt. Men det känns som rätt beslut, avslutar han.