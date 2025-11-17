Albin Ekdal har precis avslutat sin karriär i Djurgården.

I Fotbollsmorgon berättar han om barndomsdrömmen att sluta cirkeln i sin favoritklubb – men också om besvikelsen att ratas i Conference League-truppen.

– Det var en jävla smäll för mig. Jag mådde inte alls bra, jag fick smått panik första dagarna efter att truppen kom. Jag fattade ingenting, säger 36-åringen.

Foto: Bildbyrån

Det blev två säsonger i sina drömmars klubb Djurgården för Albin Ekdal, 36.

Efter avslutande allsvenska omgången förra helgen la forne landslagsmittfältaren skorna på hyllan och vad 36-åringen ska göra framöver är oklart. Kanske blir det en fortsättning i Dif i en ny roll, han har tidigare öppnat för att vilja bli sportchef i klubben.

Men det är inte bara glada miner mot Dif från Ekdals sida, även om han uppfyllde sin dröm att avsluta i blårandigt.

I Fotbollsmorgon berättar han om besvikelsen att ratas i Conference League-truppen såväl förra sommaren som i vintras, vilket innebar att han från sidan fick se på när lagkamraterna skrev historia med en semifinalplats mot Chelsea.

– Jag kom delvis hem till Djurgården för att spela i Europa. Eller jag ville ju spela i Djurgården alldeles oavsett, bara att ta på mig tröjan var stort för mig, säger Ekdal och fortsätter:

– Men det var en jävla smäll för mig. Jag mådde inte alls bra, jag fick smått panik första dagarna efter att truppen kom. Jag fattade ingenting.

Ekdal. Foto: Bildbyrån

”Fick mer eller mindre veta det från media… katastrof”

Ekdal menar att han inte blev uttagen för att han enligt klubben var skadad, men det var sanning med modifikation. Han förklarar varför.

– När truppen togs ut var jag mer eller mindre tillbaka från skadan och jag var hel under hela Europaspelet. Så förklaringen att jag var skadad var fel eftersom jag var tillgänglig, säger Ekdal och berättar vidare:

– Kommunikationen var dålig, det har jag sagt och det vet de själva också om. Olika personer sa olika saker, så någon ljuger någonstans. Att jag i samband med första Europafiaskot (när Ekdal petades från truppen) mer eller mindre fick veta det först från media… det var katastrof. Jag fick tre olika förklaringar från tre olika håll. Det här ett avslutat kapitel för mig nu, men jag triggas ändå i gång av det.

Djurgården sa nej till Ekdal om en tidigare flytt till klubben

Under sina två säsonger i Djurgården hade Ekdal svårt att ta en ordinarie tröja. Sejouren blev inte vad tidigare Serie A- och Bundesligaproffset hade hoppats på.

– Det var inte vad jag hade målat upp visuellt i mitt huvud. Jag kom hem för gammal för att vara den spelare jag ville vara. Jag hade inte målat upp i mitt huvud att jag skulle spela 30 matcher och vara skadefri, jag visste att jag skulle ha skador och det visste Djurgården också eftersom jag haft problem med det hela karriären. Jag ville till Djurgården tidigare men då pratades det om gruppdynamik och annat som satte stopp för det. Jag kom inte hem i en perfekt ålder och jag spelade mindre än jag önskade, fick mindre förtroende och ansvar än vad jag önskade och förtjänade, säger Ekdal och fortsätter:

– Man målar upp en bild hur det ska sluta, det ska vara SM-guld, man ska vara bra i varje match och man ska bli firad… det var önsketänkandet men det blir extremt sällan så. Målbilden var en sak, verkligheten blev något helt annat.