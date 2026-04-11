Elfsborg med sen kvittering mot Västerås

Nykomlingarna Västerås var nära sin andra raka seger i allsvenskan.

Då slog Ari Sigurpalsson till på stopptid och kvitterade för Elfsborg.

Västerås SK ställdes mot Elfsborg i sin första hemmamatch sedan återkomsten till allsvenskan. Efter en mållös första halvlek öppnades det upp ordentligt i den andra.

Fyra minuter efter pausvilan slog Elfsborgs veteran Niklas Hult till och gjorde 1–0 till bortalaget. I den 74:e fick VSK in sin kvittering efter en hörna som Mikkel Ladefoged nickade in. Sju minuter senare höll dig dansken framme igen och gav nykomlingen ledningen.

Västerås skulle dock inte få inleda årets säsong med två raka vinter. På stopptid, bara några minuter efter att han hoppat in, avfyrade Ari Sigurpalsson ett hårt skott från nära håll. VSK-målvakten Elis Jäger hann knappt reagera och Elfsborg hade kvitterat.

Resultatet stod sig och nykomlingen Västerås står därmed på fyra poäng efter de två inledande matcherna. Detsamma gäller för Elfsborg, som fått en bra start med sin nya tränare Björn Hamberg.

Västerås reser till Uppsala för att möta Sirius i nästa omgång. För Elfsborgs del väntar Degerfors på Stora Valla.