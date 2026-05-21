Tysk fotbollssupporter död efter läktarolycka

– I stunder som dessa spelar fotbollen inte längre någon roll, skriver klubben.

Under helgen föll en Hansa Rostock-supporter från läktaren. Han som ådrog sig livshotande skador. Nu kommer beskedet att personen har avlidit.

Under torsdagen bekräftade klubben dödsfallet tillsammans med mannens familj.

– Tyvärr klarade sig inte vår Moritz. Hans skador var helt enkelt för allvarliga, och läkarna kunde inte göra mer för honom. Han gick fridfullt bort idag omgiven av sina nära och kära, skriver familjen via klubbens hemsida.

Enligt tyska Bild misstänker polisen inget brott. Övervakningsbilder och vittnesuppgifter pekar på att det rör sig om en tragisk olycka.

Supportern ska enligt uppgifterna ha klättrat upp på ett staket vid bortaläktaren strax före slutsignalen, tappat balansen och fallit.

Hansa Rostock uttrycker sin sorg och skickar sina kondoleanser till familjen.

– I stunder som dessa spelar fotbollen inte längre någon roll. Det som återstår är minnet av en av våra egna, skriver klubben.

Mannen blev 37 år gammal.