Klart: Kerim Mrabti lämnar Mechelen

Kerim Mrabti lämnar belgiska Mechelen när kontraktet löper ut.

Svensken tackar klubben för åren.

– Detta är och förblir vårt hem, säger han till klubbens hemsida.

Mechelen bekräftar nu att Kerim Mrabtis kontrakt inte kommer att förlängas och att svensken därmed lämnar klubben.

– Det gör ont att se Kerim lämna. Han var en av mina viktigaste nyförvärv under min första period i klubben. Det är därför det här avskedet känns bitterljuvt, säger sportchefen Tom Caluwé.

Mrabti själv uttrycker stor tacksamhet över sin tid i klubben.

– Jag är glad att det nu finns klarhet, så att alla kan se framåt. Jag är oerhört tacksam mot klubben, mina lagkamrater och personalen, både de nuvarande och alla jag har arbetat med under de senaste åren. Mina barn är födda och uppvuxna i Mechelen. Detta är och förblir vårt hem, säger han på klubbens hemsida.

Mrabti anslöt till den belgiska klubben 2020 och har sedan dess spelat 205 matcher, med 37 mål och 29 assist.

Var 32-åringen fortsätter karriären är ännu inte klart.