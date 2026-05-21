Uppgifter: Inter överväger värvning av Kepa

Inter kan vara på jakt efter en ny målvakt i sommar.

Enligt italienska uppgifter finns Kepa Arrizabalaga på klubbens radar inför nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

Inter förbereder sig för en möjlig förändring på målvaktsposten.

Yann Sommer, som varit förstavalet mellan stolparna de senaste tre säsongerna, sitter på ett utgående kontrakt och väntas lämna klubben efter säsongen.

Tidigare har Tottenhams Guglielmo Vicario och Real Madrids Andriy Lunin pekats ut som tänkbara ersättare. Men enligt La Gazzetta dello Sport överväger Inter nu ett annat alternativ.

Den italienska storklubben uppges ha identifierat Kepa Arrizabalaga som ett möjligt nyförvärv. 31-åringen tillhör Arsenal, dit han anslöt från Chelsea i somras efter utlåningar till Real Madrid och Bournemouth.

Samtidigt ska Inter överväga att ge Josep Martínez chansen som förstemålvakt nästa säsong.