Gustaf Nilsson är belgisk ligamästare

Gustaf Nilsson kan titulera sig belgisk ligamästare.

Club Brügge säkrade guldet efter 2–2 mot Mechelen samtidigt som konkurrenten Union SG tappade poäng.

Foto: Bildbyrån

Club Brügge är mästare i Belgien – och därmed får Gustaf Nilsson fira sin första ligatitel i landet.

Inför omgången krävdes endast en poäng för att säkra guldet, förutsatt att Union SG inte vann sin match mot Gent. Precis så blev också scenariot.

Club Brügge spelade 2–2 borta mot Mechelen samtidigt som Union SG misslyckades med att ta full pott, vilket innebar att titelracet avgjordes.

För Gustaf Nilsson är det den första ligatiteln sedan flytten till Belgien. Han har tidigare varit med och vunnit den belgiska cupen med klubben.

28-åringen fick dock följa titelmatchen från bänken.