Klart: Här är Norges VM-trupp

Norge har presenterat sin trupp till VM 2026.

Storstjärnor som Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard finns med.

Aron Dønnum lämnas oväntat utanför.

Norge är tillbaka i ett världsmästerskap för första gången sedan 1998. Under torsdagen presenterade förbundskapten Ståle Solbakken den trupp som ska representera landet i VM i USA, Kanada och Mexiko.

I truppen finns väntade namn som Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard.

Däremot saknas ett mer oväntat namn.

Toulouse-spelaren Aron Dønnum får ingen plats i VM-truppen – trots att han var en del av laget under stora delar av kvalspelet.

– Vi har tagit ut 23 utespelare och tre målvakter. Vi kan gå igenom många namn, men jag tycker vi ska fokusera på dem som ska med till USA, säger Solbakken på en pressträff.

Som en del av uppladdningen inför mästerskapet ställs Norge mot Sverige i en träningsmatch på Ullevål den 1 juni.



I Norges VM grupp är Frankrike, Senegal och Irak.

Norges VM-trupp:

Målvakter:

Ørjan Nyland

Egil Selvik

Sander Tangvik

Backar:

Kristoffer Ajer

Marcus Holmgren Pedersen

Fredrik Bjørkan

David Møller Wolfe

Leo Østigård

Julian Ryerson

Henrik Falchener

Sondre Klingen Langås

Torbjørn Heggem

Mittfältare:

Fredrik Aursnes

Oscar Bobb

Thelo Aasgaard

Martin Ødegaard

Sander Berge

Morten Thorsby

Patrick Berg

Kristian Thorstvedt

Anfallare:

Antonio Nusa

Alexander Sørloth

Erling Braut Haaland

Andreas Schjelderup

Jens Petter Hauge

Jørgen Strand Larsen