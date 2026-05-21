Klart: Här är Norges VM-trupp
Norge har presenterat sin trupp till VM 2026.
Storstjärnor som Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard finns med.
Aron Dønnum lämnas oväntat utanför.
Norge är tillbaka i ett världsmästerskap för första gången sedan 1998. Under torsdagen presenterade förbundskapten Ståle Solbakken den trupp som ska representera landet i VM i USA, Kanada och Mexiko.
I truppen finns väntade namn som Erling Braut Haaland och Martin Ødegaard.
Däremot saknas ett mer oväntat namn.
Toulouse-spelaren Aron Dønnum får ingen plats i VM-truppen – trots att han var en del av laget under stora delar av kvalspelet.
– Vi har tagit ut 23 utespelare och tre målvakter. Vi kan gå igenom många namn, men jag tycker vi ska fokusera på dem som ska med till USA, säger Solbakken på en pressträff.
Som en del av uppladdningen inför mästerskapet ställs Norge mot Sverige i en träningsmatch på Ullevål den 1 juni.
I Norges VM grupp är Frankrike, Senegal och Irak.
Norges VM-trupp:
Målvakter:
Ørjan Nyland
Egil Selvik
Sander Tangvik
Backar:
Kristoffer Ajer
Marcus Holmgren Pedersen
Fredrik Bjørkan
David Møller Wolfe
Leo Østigård
Julian Ryerson
Henrik Falchener
Sondre Klingen Langås
Torbjørn Heggem
Mittfältare:
Fredrik Aursnes
Oscar Bobb
Thelo Aasgaard
Martin Ødegaard
Sander Berge
Morten Thorsby
Patrick Berg
Kristian Thorstvedt
Anfallare:
Antonio Nusa
Alexander Sørloth
Erling Braut Haaland
Andreas Schjelderup
Jens Petter Hauge
Jørgen Strand Larsen
