Elfsborg tog ny trepoängare – trots BP:s jättechanser

Den sjunde omgången av allsvenskan drog igång under fredagskvällen.

IF Elfsborg tog emot IF Brommapojkarna.

Matchen slutade 1-0 till hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Elfsborg tog emot Brommapojkarna under fredagen. Hemmalaget kom till matchen med ett kryss mot AIK i den senaste omgången. Brommapojkarna kom med en seger i bagaget efter att ha besegrat Halmstads BK.



***



Redan i matchens andra minut fick gästande Brommapojkarna ett jätteläge via ett långt inkast. Petterssons snabba reflexer räddade bollen och såg till att hemmalaget inte sattes i en tung position tidigt matchen.



Några minuter senare fick BP ännu ett bra läge. Barslund slog in ett fint inlägg som hittade Isso fint i straffområdet som nickade över.



Med kvarten spelad höll BP på att ge bort ett friläge, men Cavallius var vaken och hann springa ut och få bort bollen. Men det svängde mycket inledningsvis. Direkt efter fick Oliver Berg en jättemöjlighet men han lyckades inte träffa mål trots att han fick avsluta helt ostört inne i Elfsborgs straffområde.





Gästerna hade bud på betydligt fler målchanser medan Elfsborg hade svårt att skapa något. Ställningen efter första halvlek var 0-0.



– Ganska dålig halvlek, vi kommer inte in i pressen och vi kommer inte åt dem. De har överlägset bäst chanser. Vi har bollen en del men skapar ingenting, säger Elsfborgs lagkapten Sebastian Holmén i TV4:s sändning i halvtid.



I början av den andra halvleken var det fortsatt BP som skapade lägen, dock inte lika vassa som i den första.



Elfsborg kom in i matchen mer men skapade inga direkta målchanser. I den 59:e minuten stoppades Silverhalt precis utanför straffområdet och ropade på frispark men domaren friade situationen.

Tillslut var det hemmalaget som tog ledningen. Inbytte Leo Östman nickade in en hörna i den 72:e matchminuten.

Brommapojkarna jagade ett kvitteringsmål men det kom aldrig. På övertid gjorde Leo Östman ytterligare ett mål när han placerade in 2-0 till hemmalaget.



Trots bortalagets övertag i målchanser var det Elfsborg som lämnade matchen med samtliga tre poäng.

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson – Holmén, Wikström, Isherwood – Hedlund, Magnusson, Olsson, Hult – Ihler, Silverholt, Sigurpalsson.

Brommapojkarna: Cavallius – Timossi Andersson, Simpson, Troelsen, Zandén – Barslund, Ackermann – Björklund, Berg, Oppong – Isso.