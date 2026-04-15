Elfsborgsstjärnan om vändningen: ”Behöver ta på oss extra ansvar”

IF Elfsborg har gått från en mardrömshöst till obesegrade i de två första allsvenska omgångarna.

Den rutinerade ytterbacken Niklas Hult tycker att den nya tränaren Björn Hamberg är en anledning.

– Har kommit in med massa energi och en tro på det vi ska göra, säger Hult till FotbollDirekt.

IF Elfsborg gjorde en höstsäsong från i fjol som de helst vill glömma. När allsvenskan summerades förra året landade Boråsklubben på en åttondeplats.

Inför årets säsong har det anslutit en ny huvudtränare i Björn Hamberg som vid sidan av att assistera Sveriges förbundskapten Graham Potter, ska leda Elfsborg till framgångar.

Den här säsongen inledde Elfsborg med att ta en 2–0-seger mot IFK Göteborg och senare rädda en poäng mot Västerås SK. En spelare som fick vara med om den tuffa hösten var Niklas Hult – och han menar på att en bra start har varit väldigt viktig.