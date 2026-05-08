Elfsborgsstjärnans målsuccé – kan nå nya höjder

Frederik Ihler har involverat i ett mål i Elfsborgs tre senaste matcher.

Inför fredagens möte med Brommapojkarna kan han göra det för fjärde raka matchen.

Något han aldrig gjort tidigare.

Frederik Ihler var IF Elfsborgs meste målskytt förra säsongen med sju fullträffar. Den här säsongen har han missat de tre inledande matcherna – men har hittat tillbaka till sin gamla form.

Dansken gjorde ett mål mot Djurgården och Kalmar FF. Senast spelade han fram till ledningsmålet i kryssmatchen mot AIK. Ihler har alltså varit delaktig i ett mål i de tre senaste Elfsborg-matcherna. Senast han stod för en sådan bedrift var för exakt ett år sedan.

Under fredagen ställs Elfsborg mot IF Brommapojkarna i omgång sju av allsvenskan. Skulle Ihler vara delaktig i ett potentiellt Elfsborg-mål blir det det fjärde matchen i rad som han gör det – något som aldrig tidigare hänt i danskens karriär.

Tunga tappet för Stockholmslaget

Brommapojkarna kommer senast från en seger mot tabelljumbon Halmstads BK. I den matchen blev en annan dansk, Mads Hansen, både hjälte och syndabock.

Hansen svarade för ett mål och en assist men i slutet av matchen åkte han på sitt andra gula kort och är därmed avstängd i kvällens möte. Tappet kan bli tungt för BP.

Hansen är nämligen den i Brommapojkarna som skapat flest chanser, flest lyckade passningar i offensiv tredjedel och varit involverad i flest mål.

Matchen mellan Elfsborg och Brommapojkarna startar 19.00.

✔️Statistik: Opta