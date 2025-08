Erlandsson om tabben: ”Får tacka laget för att vi höjer oss”

Han stod för två räddningar mot Djurgården – och ett svagt ingripande vid hemmalagets ledningsmål.

Trots det reste Tim Erlandssons Halmstads BK hem från Stockholm med en poäng.

– Jag försöker stöta undan bollen ut till hörna men jag får bollen bakom mig och det är klart att det är ett stort misstag från min sida, säger Erlandsson efter matchen.

Det blev delad pott mellan Djurgården och Halmstads BK efter 1-1 på 3Arena under söndagen. Detta i en match innehållande både en målvaktstabbe och ett rött kort för gästerna från Halland. Trots det menar HBK-keepern Tim Erlandsson att hans lag stod för en väl genomförd insats i Stockholm.



– Djurgården kommer inte till så många målchanser, det är några minuter i slutet där vi spelar väldigt uppoffrande för att freda vårt mål. Sedan tycker jag att det är en match som vi lika gärna kan vinna också.

Under slutet av matchen uppmärksammade hemmapubliken Erlandsson och domare Al-Hakim på att det tog tid att sätta igång spelet från utsparkarna. Det noterade burväktaren själv.

– Jo. Men Mohammed, domaren, var på mig där också men jag tycker ändå att jag höll det på en rätt bra nivå. Att de visslar och så, det hör väl till. De vill få igång spelet så snabbt som möjligt och vill såklart vinna matchen. Men jag tycker att jag höll det på en bra nivå också.

”Några ganska billiga frisparkar i andra halvlek som vi får mot oss”

“Jag tycker nästan att vi spelar mot Djurgården som är elva spelare plus tre styckna domare som jag tycker gör en dålig match”

Så sade Rami Kaib om Mohammed Al-Hakim och hans domarteams insats under söndagen. Tim Erlandsson vill inte riktigt sträcka sig så långt, även om han till viss del håller med.

– Jag tycker att nivån var lite mot Djurgårdens sida. Det var några ganska billiga frisparkar i andra halvlek främst som vi får mot oss, sedan ska jag inte säga för mycket heller. Men jag tycker att det var lite fördel mot Djurgården där faktiskt.

Matchen slutade som bekant 1-1 efter att Tim Erlandsson först stött in bollen i eget nät och Villiam Granath kort därefter nickat in matchens andra och sista mål. Kring det första målet säger målvakten följande om sitt ingripande:

– Det är ju ett misstag som jag tar på mig såklart. Jag försöker stöta undan bollen ut till hörna men jag får bollen bakom mig och det är klart att det är ett stort misstag från min sida. Samtidigt så tycker jag att vi spelar upp oss efter det. Vi har haft lite svårt när vi har släppt in mål under säsongen men jag får tacka laget för att vi höjer oss, får in kvitteringen och har bud på mer. Det är man tacksam över, sedan är det klart att jag skulle gjort det bättre i den situationen. Men man får försöka att försöka nollställa huvudet, ta nästa aktion och försöka spela bättre. Det tycker jag ändå att jag lyckas med idag.

Hur svårt är det att inte gräma sig över ett sådant misstag och hålla fokuset uppe?

– Det påverkar såklart att vi får in kvitteringen efter och att vi är med i matchen. Men sedan har man blivit lite äldre också och vet att det bara handlar om att göra nästa aktion på rätt sätt. Sedan får man ta och analysera vad man hade kunnat göra annorlunda i just den situationen efter matchen. Som målvakt är det ju så också. Ofta när man gör misstag leder det till baklängesmål, det är en ganska utsatt position och man vet om förutsättningarna på förhand. Det handlar bara om att nollställa och att göra det bättre.

”Vi har alla möjligheter att klara oss kvar i år”

Vad betyder poängen ni får med er för dig?

– Det är fantastiskt. Vi är såklart nöjda med den här poängen vi tar med oss hem. Vi har haft ganska tufft på bortaplan i år och det är verkligen ett fall framåt att få den här poängen. Vi hade en tuff bortamatch på Gamla Ullevi förra veckan och nu kommer vi upp hit och tar en stark poäng. Det är klart att det är någonting vi tar med oss som lag och att våra supportrar som är här kan glädja sig över en poäng på hemresan också. Det är kul att vi kan ge dem det också.

Med dagens poäng för HBK har de totalt spelat in 18 poäng och har fem poäng ner till Degerfors på nedflyttningsplats. På frågan om hur stora chanser Tim Erlandssons lag har att klara sig kvar i den högsta serien svarar han:

– Mycket stor. Jag tycker ändå att vi ligger helt okej till och nu har vi två inspirerande matcher på hemmaplan mot Sirius och Malmö. Vi vet att vi är starka på hemmaplan och vi ska göra allt vi kan för att försöka vinna de matcherna. Jag tycker vi har alla möjligheter att klara oss kvar i år, verkligen, avslutar Erlandsson.