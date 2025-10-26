Europadrömmarna lever för Blåvitt – besegrade HBK

IFK Göteborg hakar på i jakten på en Europaplats.

Detta efter dagens 3–0-seger mot Halmstads BK.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har inte gett upp i jakten på en Europaplats och Blåvitt tog denna söndagskväll en mycket tung seger i jakten på Gais som just nu innehar den sista Europaplatsen.

Blåvitt ställdes mot Halmstads BK denna söndagskväll och precis före paus satte Tobias Heintz dit 1–0, detta då han satte dit en delikat frispark.

Direkt i den andra halvleken utökade sedan IFK Göteborg sin ledning genom Kolbeinn Thordarson.

Blåvitt var dock inte klara där, för i matchens slutskede fastställde Benjamin Brantlind slutresultatet till 3–0, fullträffen var talangens första i allsvenskan.

I och med segern är nu Blåvitt en poäng efter Gais, som dock spelat en match mindre.