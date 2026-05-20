Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Karlsson lämnar Utrecht – återvänder till Italien

Lovina Stafhammar
Jesper Karlsson ser ut att lämna Utrecht och återvända till Bologna.
Det rapporterar De Telegraaf.

Jesper Karlsson anslöt till Bologna i januari 2023. Men under sin tid i den italienska klubben har han varit utlånad till bland annat Lecce och Aberdeen. Sedan januari har han varit utlånad till nederländska FC Utrecht men hans tid i den nederländska klubben ser ut att vara slut.

Nu rapporterar De Telegraaf att Karlsson återvänder till Bologna efter säsongen.

27-åringen har haft det svårt att slå sig in i laget.

Han har kontrakt till sommaren 2028.

