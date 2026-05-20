Uppgifter: Manchester City-stjärnan öppnar för flytt

Manchester City lyckades inte vinna Premier Leauge.

Nu ryktas Pep Guardiola lämna klubben vilket kan göra att även spelare lämnar.

Enligt Marca öppnar Rodri dörren för Real Madrid.

Foto: Bildbyrån

Det blev ingen ligatitel för Manchester City efter gårdagens poängtapp mot Bournemouth i ligan. I stället blev Arsenal mästare i kavaj.

Sedan en tid tillbaka har tränaren Pep Guardiola ryktats att lämna Manchester City. Hans eventuella exit kan göra att flera spelare också väljer att se sig om efter nya klubbar. Nu kan tidningen Marca rapportera att City-stjärnan Rodri har öppnat dörren till en flytt.

Han ska kunna tänka sig att prova lyckan i Real Madrid framöver. Rodri och Guardiola ska enligt uppgifterna ha en nära relation som har gjort att Rodri stannat i City.

Både Guardiola och Rodri har kontrakt med Manchester City till 2027