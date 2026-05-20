Tagit över efter Gais-stjärnan: ”Måste steppa upp”

Frosti Thorkelsson har, efter Kevin Holméns skada, tagit en plats på Gais mittfält.

Islänningen behöver nu axla en större roll då han har ersatt stjärnan.

– Nu handlar det för mig om att ta ansvar och prestera, säger Thorkelsson till FotbollDirekt.

Gais har haft ett skadeskjutet lag i början av säsongen. Sedan tidigare saknas yttern Gustav Lundgren och mittfältaren Kevin Holmén med långtidsskador. Holméns frånvaro har lett till att Frosti Thorkelsson blivit en av de givna centrala mittfältarna i Makrillarna.

Islänningen spelade nästan hela matchen senast mot Degerfors. Då tappade Gais ledningen sent och det slutade 1–1.

– Jag tycker vi var det bättre laget, men vi skulle ha gjort mer. I den första halvleken var vi mycket bättre men vi kunde ha varit mer kliniska i våra anfall och fortsatt på samma spår i andra halvlek. I stället föll vi bakåt och letade efter långbollar som inte fungerade. Då gav vi dem kontrollen över matchen. Det är en match vi inte skulle ha kryssat om vi inte hade gått ifrån vår matchplan, säger Frosti Thorkelsson till FotbollDirekt.

Inför matchen mot Degerfors hade ”Makrillarna” tagit två raka segrar. Thorkelsson är inte orolig efter det sena poängtappet senast.

– Vi får bara fortsätta. Vi har haft några bra matcher så vi bygger från dem, det är det vi behöver göra. Vi ska spela vårt bästa och då kommer resultaten att komma.

Hur påverkar skadorna er, påverkar det spelet?

– Självklart påverkar det laget. Det är två nyckelspelare som är väldigt bra och viktiga karaktärer. Det kommer alltid att påverka laget på något sätt men inte sättet vi spelar på. Vi håller samma matchplan hela tiden. Jag och andra spelare måste steppa upp och prestera.

Har ni andra spelare fått något extra ansvar?

– William (Milovanovic) har varit i laget i några år nu och vet vad han behöver göra. Nu handlar det för mig om att ta ansvar och prestera.

Frosti Thorkelsson anslöt till Gais inför fjolårssäsongen. Förra säsongen hade han svårt att slå sig in i laget och noterades bara för tre framträdanden.

– Jag utvecklades väldigt mycket i fjol, men i år har jag visat min utveckling under försäsongen och inledningen av allsvenskan. Jag försöker utvecklas så mycket jag kan och tränarna här har hjälpt mig med väldigt mycket, spelarna också, säger han och fortsätter:

– Jag tycker det har varit ganska bra men jag har fortfarande mer att ge. Jag tar en match i taget och göra mitt bästa, spela bra.

Ställs mot topplaget

Under onsdagskvällen väntar hemmamatch mot Hammarby IF.

– Jag är taggad på matchen. Jag vet att de har ett bra lag, väldigt bra lag. Deras mittfält är väldigt bra. Det är sådana här matcher man vill spela, att möta de bästa spelarna.

Vilken typ av match kommer det att bli?

– Vi kommer att vilja göra en bättre match än vi gjorde mot Degerfors. Vi kommer att vara intensiva och spela vårt spel. 20-åringen ser fram emot utmaningen.

Hur är det att spela många matcher på kort tid?

– Det kan vara tufft för kroppen. Men det är inget vi inte kan hantera, jag menar vi spelar mot Hammarby som spelade cupfinal så jag tror vi kan springa mer, avslutar 20-åringen.

Matchen mellan Gais och Hammarby startar klockan 19.00.