Ex-allsvenskt proffs misstänkt för grov kvinnofridskränkning

En före detta allsvensk fotbollsspelare, som i dag jobbar för en allsvensk klubb, är misstänkt för grov kvinnofridskränkning.

Detta mot sin förra partner.

De misstänkta brotten som den före detta allsvenska fotbollsspelaren misstänks för ska ha ägt rum under en period på ett år. De berör grov kvinnofridskränkning där han, vid upprepade tillfällen, ska ha förföljt sin tidigare partner vid hennes arbetsplats samt bostad.

I åtalet ska detta ha ägt rum vid sju tillfällen där den misstänkta bland annat uppges ha ”bankat och skrikit” utanför målsägandens arbetsplats för att därefter ha tryckt upp henne mot en vägg. Vid ett annat tillfälle ska den misstänkte ha tagit sig in i kvinnans lägenhet och efteråt sagt att han ”letade efter en annan person”.

Det före detta fotbollsproffset ska även ha följt efter sin förra partner och försökt att ta dennes telefon vid flera tillfällen. Mannen har efter detta ålagts ett kontaktförbud som han senare har brutit mot vid flera tillfällen, enligt åtalet.

Vidare går det, i åtalet, att läsa att ”varje gärning var led i en upprepad kränkning” av kvinnans integritet samt att ”gärningarna var sådana att de kunde förväntas allvarligt skada” på målsägandets självkänsla.

I ett förhör med polisen har den ofrerade kvinnan, enligt Fotbollskanalen, bland annat sagt:

– Jag har bett honom sluta följa efter mig och jag har bett honom lämna mig i fred men han slutar inte.

– Det går ut över mitt mående. Allt detta påverkar mig genom att jag får ångest och tappar ork. Jag har fått gå hos en psykolog.

Det åtalade ex-proffset nekar till brott och har, i förhör, medgett att han har tagit kontakt med kvinnan trots att han var medveten om att hon inte ville det.