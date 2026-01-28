Exklusiv utlottning – vinn signerad tröja av Nikola Vasic
Var med i FotbollDirekts exklusiva utlottning.
I veckan kan DU vinna en Hammarby-tröja signerad av Nikola Vasic.
Från och med i dag, onsdag, kan du vara med och tävla om en tröja signerad av Hammarbys anfallsfavorit Nikola Vasic. Det enda du behöver göra är att:
- Ha fyllt 18 år.
- Vara betalande FotbollDirekt PLUS-abonnent.
- Fylla i formuläret nedan – det tar inte mer än 30 sekunder.
Utlottningen pågår mellan onsdag den 28 januari till och med onsdag den 4 februari. Den lyckliga vinnaren kommer att kontaktas via mejl.
Senare i vinter kommer vi även att lotta ut signerat merch från flera andra allsvenska profiler. Håll koll på FotbollDirekt.se och våra sociala medier så missar du ingenting om de exklusiva utlottningarna.
