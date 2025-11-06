Fanbäraren har inte förlängt: ”Kan vara sista matchen”

KARLBERG. Det återstår tre dagar innan AIK spelar sin sista match för säsongen.

Just nu ser det även ut att bli Sotirios Papagiannopoulos sista match i den svartgula tröjan.

– Det känns som att man ska vara kvar här, men man vet aldrig, säger han efter torsdagens träning.

På ett regnruskigt Karlberg genomförde AIK sin sista öppna träning inför söndagens avslutning av allsvenskan.

Ut från klubbstugan stegar Sotirios Papagiannopoulos, 35, ut och vet vad som komma skall. Den senaste tiden har han nämligen nåtts av mängder av frågor om hans framtid. Detta då han sitter på ett utgående avtal efter att ha spenderat de fem senaste åren i klubben.

Inför avslutningen av årets allsvenska säsong säger ”Sotte”:

– Vi kan väl avsluta på en fjärdeplats och det är väl ändå okej. Vi får se vad som händer.

Du står just nu utan kontrakt. Gör du din sista match på söndag?

– Det kan vara sista matchen och det kan inte vara sista matchen. Vi vet inte än, förklarar han kryptiskt.

Hur går det med förhandlingarna?

– Det är inget nytt där.

Inga framsteg alltså?

– Inte än.

Det ser alltså inte ut som att Papagiannopoulos kommer att krita på något nytt avtal inför matchen mot Halmstads BK. Även om han menar att det var planen från början.

– Jo, det är det vi har försökt få fram. Att de ska lösa det innan säsongen är slut, men vi har inte kommit längre än så, säger han och berättar vad han tror att framtiden har att erbjuda.

– Jag vet inte. Det är klart att det känns som att man ska vara kvar här, men sedan vet man aldrig.

Bekräftar intresse från utlandet: ”Lite både och”

Det är dock inte bara AIK som ser ut att vilja få ”Sottes” signatur på ett kontrakt. Detta då han meddelar att han har lite annat på sitt bord att välja mellan.

– Det finns lite annat. Men det är samma sak. Vi fokuserar på matchen och så får vi se vad som händer.

Om intresset endast kommer från utlandet eller från svenskt håll?

– Lite både och, förklarar Papagiannopoulos.

Vad gäller AIK och mittbackens förhandlingar, och varför de inte har nått en överenskommelse, vill 35-åringen helst inte gå in på.

– Det är ingen idé att kommentera det. Vi har pratat och det har tagit lite tid. Så mycket kan jag säga.

Då AIK:s Head of scouting and recruitment, Fredrik Wisur Hansen, kommer att lämna efter säsongen står det inte helt klart vem Sotirios Papagiannopoulos förhandlar med.

– Både han (Wisur Hansen) och några andra personer, berättar ”Sotte”.

Tränarmässigt. Är det viktigt att Thomassen är kvar eller att man vet vem som tränar laget nästa år?

– Jo, men jag får lite på mina kvaliteter. Vi får se, det är mycket som händer och vi får se hur det blir efter säsongen och vad som händer här på Karlberg, avslutar Papagiannopoulos.