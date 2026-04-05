Tillbaka i Solna: ”Såg bra ut när Sverige spelade”

Omar Faraj, 24, gör allsvensk comeback under söndagen.

Denna gång för Halmstads BK som ställs mot hans gamla lag AIK.

– Man känner folket där och man har vänner och familjen uppe i Stockholm så det blir lite extra, säger 24-åringen till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK inleder den allsvenska säsongen 2026 med en bortamatch mot AIK. Det har varit en lång väntan för många spelare – inte minst Omar Faraj som missat stora delar av försäsongsträningen.

Faraj återvände till egyptiska Zamalek inför höstsäsongen i fjol men där blev det inte mycket spel och i vintras kritade han på för HBK, där han har haft en positiv start.

– Det har varit ganska bra faktiskt. Man kommer in i det mer och mer. Speciellt i och med att jag inte har tränat fotboll kontinuerligt på så länge så har det varit skönt att bara komma i gång i en grupp. Det har bara varit skönt, säger Omar Faraj till FotbollDirekt.

Anfallaren tycker att hans nya lagkamrater har välkomnat honom på ett bra sätt och varför valet föll på att göra sin allsvenska comeback i HBK förklarar han på följande sätt:

– Jag kände att det var planen de lade upp med hur de vill använda en nia och spela passade ganska bra. Det lät lockande så jag kände att det lät bra.

Hur är formen efter den annorlunda tiden i Egypten?

– Det känns ändå ganska bra. Man har fått komma i gång så mycket man behöver. Sedan, när det gäller allsvenska matcher är det en helt annan grej, så man behöver komma in i det också, förklarar 24-åringen.

Ställs mot gamla klubben

Innan Omar Faraj lämnade både Degerfors och Zamalek tillhörde han AIK, mellan 2023 och 2024. Under söndagen ställs han mot sina lagkamrater i den allsvenska premiären.

– Det betyder extra, man har spelat där så det är lite extra. Man känner folket där och man har vänner och familjen uppe i Stockholm så det blir lite extra.

Hur går tankarna inför matchen?

– Det är en tuff bortamatch, men jag tror vi kan göra det bra.

Foto: Bildbyrån

Trots att Faraj känner till söndagens motstånd bäst medger han att det var ett tag sedan han varit i Solna på Strawberry Arena. 24-åringen vågar inte lita på att han har mest erfarenhet på arenan sedan underlaget byttes till hybridgräs.

– Kanske halvt, men jag vet inte om jag känner till den. Jag hörde att de bytte till hybrid, väl? Jag har inte spelat på hybridplanen än, säger Faraj och skrattar till.

Hade du föredragit det gamla underlaget?

– Nej, eller jag vet inte. Jag vet att de har bytt till hybrid så jag vet inte hur planen är. Den såg ändå ganska bra ut när Sverige spelade så jag antar att det är bra förutsättningar, avslutar han.

Farajs kontrakt med HBK sträcker sig till sommaren 2028. Den allsvenska premiärmatchen mellan AIK och Halmstads BK startar 14.00.