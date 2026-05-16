Bajen-tränarens tokhyllning: ”Brutal”

STOCKHOLM. Hammarby vann cupfinalen.

Mycket tack vare målvakten Melina Loeck.

– Melina står på huvudet och gör både den ena och den andra räddningen, säger Bajen-tränaren William Strömberg.

Cupfinalen blev en jämn tillställning. Häcken hade bud på att ta ledningen flera gånger i matchen där bland annat Felicia Schröder kom till flera målchanser. Då stod Bajen-målvakten Melina Loeck för flertalet panterräddningar – och som till slut höll kvar hemmalaget i matchen samt säkrade cuptiteln.

Efter matchen var Hammarbys huvudtränare mer än nöjd över Loecks insats mellan stolparna.

– Hon är brutal, tycker jag. Jag tycker att vi har bud på att göra några mål, men de har definitivt det när Melina står på huvudet och gör både den ena och den andra räddningen. Fantastisk målvakt.

Vad säger du om resten av lagets insats?

– En ganska jämn match, tycker jag. Vi har perioder och de har perioder. Kanske inte så skönspelad men en jävla krigarinsats. Jag tycker att vi var ganska bleka i första halvlek, jag tycker att vi borde ha vågat lite mer där. Den andra halvleken vi gör är mycket bättre och sedan att vi håller hela vägen ut blir ett kvitto på att vi klarar av det för andra gången. Det är en styrka och det tar vi verkligen med oss.

Nobbar dansgolvet

Efter segern väntar guldfirande i Hammarby.

– Nu blir det lite fest med middag och fest med anhöriga och förhoppningsvis lite supportrar. Det blir kul.

Strömberg överlämnar dansandet till andra i laget.

– Det finns andra som är oerhört mycket bättre på det. Man ska göra det man är bra på. Jag hoppas att de tar flaggan där, säger huvudtränaren och nämner lagets danskung:

– ”Affe” vår assisterande tränare är ju en kung när det kommer till att svänga på höfterna. Vi hoppas att han tar lead på det, avslutar Strömberg.