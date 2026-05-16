Klart: Simon Erikssons Santander flyttas upp till La Liga

Racing Santander har gjort det – tagit steget upp till La Liga.

Detta står klart efter lördagens seger mot Real Valladolid.

Således spelar Simon Eriksson i den spanska högstaligan nästa säsong.

Foto: Bildbyrån

De hade allt i egna händer. Nu har Racing Santander tagit steget upp till La Liga nästa säsong.

I dag ställdes man mot Real Valladolid på hemmaplan, med svenske Simon Eriksson mellan stolparna, och skulle segla genom matchen.

Siffrorna skrevs till 4-1 efter ett likaläge i paus och innebär att man nu har tillräckligt stor marginal ner till trean Almeria för att inte riskera att hamna på kvalplats.

Simon Eriksson spelade som sagt hela avancemangs-matchen för sitt Racing i vad som var hans sjätte framträdande i den spanska andraligan sedan flytten från Elfsborg under vintern.