Klart: Simon Erikssons Santander flyttas upp till La Liga
Racing Santander har gjort det – tagit steget upp till La Liga.
Detta står klart efter lördagens seger mot Real Valladolid.
Således spelar Simon Eriksson i den spanska högstaligan nästa säsong.
De hade allt i egna händer. Nu har Racing Santander tagit steget upp till La Liga nästa säsong.
I dag ställdes man mot Real Valladolid på hemmaplan, med svenske Simon Eriksson mellan stolparna, och skulle segla genom matchen.
Siffrorna skrevs till 4-1 efter ett likaläge i paus och innebär att man nu har tillräckligt stor marginal ner till trean Almeria för att inte riskera att hamna på kvalplats.
Simon Eriksson spelade som sagt hela avancemangs-matchen för sitt Racing i vad som var hans sjätte framträdande i den spanska andraligan sedan flytten från Elfsborg under vintern.
