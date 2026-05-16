Svensk glädje i Polen – Lech Poznan ligamästare

Mikael Ishak, Patrik Wålemark, Leo Bengtsson och Alex Douglas.

Det är fyra spelare som har vunnit ligatiteln i Polen.

Detta för Lech Poznan – som säkrade Ekstraklasa-titeln under lördagen.

Mikael Ishak fortsätter att skriva historia med Lech Poznan.

Så sent som i slutet av mars blev han den bästa målskytten för en polsk klubb i Europa och i Lech Poznan är han klubbens bästa utländska målskytt genom alla tider.

Nu har han också lyft sin tredje ligatitel med klubben som han anslöt till sommaren 2020.

Under lördagen ställdes nämligen Ishak, Patrik Wålemark, Leo Bengtsson och Alex Douglas Poznan mot Radomiak Radom på bortaplan. Då stod både målkungen och Wålemark för varsitt mål i 3-1-segern vilket innebar att deras lag säkrade Ekstraklasa-titeln.

Titeln var som sagt Ishaks tredje och klubbens tionde någonsin. Under årets säsong står anfallaren från Södertälje noterad för spel i 49 matcher i vilka han har gjort 31 mål och nio assist. Totalt sett är han uppe i 121 mål under sin tid i Polen.