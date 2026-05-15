Klart: Veteranen lämnar Everton – efter 17 (!) år

Han kom till klubben år 2009.

Nu tackar Seamus Coleman, 37, för sig i Everton.

– Klubben har varit otrolig mot mig, säger trotjänaren i ett uttalande.

17 år, 433 matcher, 28 mål och 29 assist.

Det är ytterbacken Seamus Colemans facit i fotbollsklubben Everton.

På söndag tar Merseyside-klubben mot Sunderland i vad som är ”The Toffies” sista hemmamatch för säsongen – och Colemans sista någonsin.

Under fredagen meddelar nämligen Everton att 37-åringen kommer att lämna klubben i samband med att hans avtal löper ut efter säsongen.

– Jag vill tacka supportrarna för deras otroliga stöd. Ni har hjälpt mig på fler sätt än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Jag har alltid försökt göra mitt bästa för att sätta Everton först och ni alla betyder allt för mig. Jag bor i staden – jag ser er dagligen – och er kärlek till fotbollsklubben har jag tagit till omklädningsrummet för att förklara för killarna vad Everton betyder för människor. Jag tackar också tränarna, lagkamraterna och all personal i Everton, säger Coleman i ett uttalande.

”Jag ska ta en lång semester”

Framgent har inte 37-åringen bestämt sig för vad han ska göra, även om han har fått ett erbjudande från Premier League-klubben.

– Efter ett sådant här stort beslut vill jag ta mig tid med min familj i sommar för att fokusera på vad som komma skall för mig och min familj. Min kärlek för Everton är någonting ni alla känner till och jag har också stor kärlek till Irland.

Coleman fortsätter:

– Klubben har varit otrolig mot mig. De har erbjudit mig en möjlighet att stanna i klubben. Tränaren och staben har varit fantastiska och jag tror att efter ett sådant här framtidsbeslut så ska jag ta en lång semester och titta tillbaka på en otrolig tid som spelare i Everton.