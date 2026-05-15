Intervjuade Zlatan Ibrahimovic – med blöja: ”Det var krisläge”

Reportern Anna Brolin hade åkt på en matförgiftning inför ligacupfinalen mellan PSG och Lille.

Plötsligt stod hon vid sidlinjen på Stade de France och intervjuade Zlatan Ibrahimovic med sin sons blöja på sig.

– Nöden har ingen lag, säger Brolin till Expressen.

År 2016 ställdes Paris Saint-Germain mot Lille i finalen av den franska ligacupen på nationalarenan Stade de France.

Stjärnan Zlatan Ibrahimovic spelade som brukligt från start och sås Javier Pastore och Angel Di Maria leda huvudstadslaget till seger.

Det gjorde även TV4-profilen Anna Brolin, men från sidlinjen.

Än så länge inget anmärkningsvärt.

Vad många inte vet är dock att Brolin hade ätit på en fransk restaurang och åkt på en matförgiftning. Därför ställdes hon inför en tufft beslut. Skulle hon verkligen klara av flera timmars sändning utan tillgång till en toalett?

Absolut, men med en blöja på sig.

– Det var krisläge. Jag hade med mig min son Elton som var ett och ett halvt år. Jag tänkte: Hur ska jag lösa detta? Plötsligt stod han där i en Libero touch. Så jag lånade en av honom, säger Brolin till Expressen, skrattar högt och fortsätter:

– Nöden har ingen lag och man tar sig inte speciellt snabbt till toaletten om det är krisläge. Så ja. Jag har intervjuat Zlatan i en Libero touch.

Däremot visste inte Ibrahimovic om att han intervjuades av en journalist vars ända var iklädd en blöja.

– Nej! Det gjorde jag inte. Då var han lyckligt ovetandes. Nu är han inte det längre när jag har berättat om detta, avslutar hon.



