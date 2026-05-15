Camavinga petades i VM-truppen: ”Har rätt att vara upprörd”

I går offentliggjorde Didier Deschamps sin trupp till VM 2026.

I den saknades Real Madrid-stjärnan Eduardo Camavinga.

– Han har rätt att vara upprörd på mig, jag förstår det, säger förbundskaptenen till L’Équipe.

Foto: Bildbyrån

Inför sommarens VM har Frankrikes förbundskapten, Didier Deschamps, tagit ut en trupp bestående av 26 spelare. Turneringen blir hans sista som ledare för ”Les Bleus”, där han har rönt stora framgångar.

Kring det faktum att världsmästerskapet i USA, Mexiko och Kanada blir hans sista som förbundskapten säger 57-åringen:

– Jag är väl medveten om att vissa av de ögonblick jag upplever just nu är de sista. Det är en unik känsla. Jag hanterar det bra eftersom det franska laget kommer först. All min energi, all vår energi, är fokuserad på den kommande tävlingen. Det fanns några viktiga beslut att fatta för att sätta oss i bästa möjliga position, säger fransmannen till L’Équipe.

”Han är en av de mest besvikna”

Av samtliga spelare som har tagits ut i den franska truppen har alla utom en erfarenhet från spel med A-landslaget. Den som inte har det är Robin Risser, målvakt i RC Lens.

– Lucas Chevaliers situation var redan komplicerad i mars, och den är fortfarande så idag. Det fanns andra alternativ, som Alphonse

(Areola), som en mängd erfarenhet. Men de senaste sex månaderna har hans speltid varit begränsad, och han är inte en regelbunden startspelare. Hugo Lloris har aldrig varit en kandidat till tredjevalet som målvakt. Robin har en mycket bra säsong, och det övergripande kriteriet handlar om hans prestation.

Den kanske största snackisen kring truppen handlar om Eduardo Camavinga, till vardags i Real Madrid. Detta med anledning av att han petades från truppen, trots sina 29 A-landskamper. Nu berättar Deschamps om bakgrunden till det.

– Hans säsong, såklart. Några skador också. Och konkurrensen, som är väldigt, väldigt stark. Men Cama… Han är en av, jag ska inte säga, de mest besvikna. Men i mars var han här, och spelade lite. Jag tvivlar inte på hans potential och vad han är kapabel till. Men han har rätt att vara upprörd på mig, jag förstår det, avslutar förbundskaptenen.









