FD-ELVAN: De var bäst i omgång 3 – ”Fullständig lekstuga”

Efter varje spelad omgång av allsvenskan tar FotbollDirekts redaktion ut de elva bästa spelarna.

Här är de som utmärkte sig i omgång tre!

Allsvenskan 2025 är äntligen i full gång! Den tredje omgången för året inleddes med att Mjällby AIF tog hem alla tre poäng från Bravida arena och Göteborg när uppstickarna nollade BK Häcken och vann med hela 3–0. Under lördagskvällen gästades Elfsborg av IFK Norrköping i en match som många trodde skulle bli ett målkalas av grad värre. Så blev det dock inte riktigt, och när nyförvärvet Frederik Ihler rullade in 2–0 till hemmalaget på övertid cementerades slutresultatet och Boråsarna gick vinnande ur striden.

Under söndagen var allt fokus på Stockholm och 3arena när Hammarby tog emot lokalrivalen Djurgården i säsongens första Stockholmsderby (Brommapojkarna får ursäkta). Resultatet blev, som brukligt under den senaste tiden, tre poäng till ”Bajen” och Blåränderna har nu gått mållösa i sju (!) raka Stockholmsderbyn.

Samtidigt slog IFK Göteborg IFK Värnamo i kamratmötet i Småland efter att Max Fenger gjort matchens enda mål. Gais lyckades vända på den negativa trenden och besegrade uppstickaren Degerfors IF, och Brommapojkarna fick full utdelning mot IK Sirius i Uppsala.

Allsvenskans tredje omgång avslutades med en övertidsvinst för Halmstad mot nykomlingen Öster, samtidigt som AIK drabbade samman med Malmö FF i Solna. Klassikermötet blev, om man frågar FotbollDirekts krönikör Casper Nordqvist, ett ”sömpiller” men läktarna på Strawberry arena kokade när matchen slutade mållöst.

Här omgångens elva från FotbollDirekt:

Målvakt:

Pontus Dahlberg – IFK Göteborg

För andra matchen i rad höll IFK Göteborg nollan efter käftsmällen mot Hammarby i premiärmatchen. I kamratmötet mot Värnamo var Pontus Dahlberg en fantom i Blåvitt-målet och höll smålänningarna borta från målet i hela matchen.

Försvarare:

Axel Norén – Mjällby AIF

Mjällby tycks ha fått ordning på defensiven, och när fjolårets stora succélag gästade BK Häcken på Bravida inkasserade Axel Norén och kompani säsongens första hållna nolla. Norén, som återvände hem till Sölvesborg inför säsongen, var dessutom delaktig offensivt och gjorde ett av Mjällbys tre mål – med bud på mer.

Filip Benković – AIK

AIK tog emot den solklara guldfavoriten Malmö FF hemma på Strawberry arena, och ”Gnaget” såg under en lång tid ut att vara matchens bästa lag. Nyförvärvet Filip Benković var en gigant i AIK-försvaret och såg till att MFF, med förmodligen seriens bästa offensiv, bara kom till ett enda skott på mål under de 94 matchminuterna.

Victor Eriksson – Hammarby IF

Mittbacksgiganten Victor Eriksson stod, tillsammans med hela Hammarby, för en gedigen insats i derbyt mot Djurgården under söndagen – och 24-åringen såg till att ärkerivalerna inte hade mycket att hämta från derbyt. Eriksson neutraliserade Blårändernas anfall, och med sitt höga presspel avslutade han ett gäng kontringsförsök innan de ens hade hunnit börja.

Mittfältare:

Herman Johansson – Mjällby AIF

Wingbacken Herman Johansson erbjuder ett konstant offensivt hot för det annars så defensivt stabila Mjällby. Mot Häcken fick ytterspringaren till det helt rätt, och hade stundtals fri led ute på högerkanten. Johansson låg dessutom bakom Mjällbys 2–0-mål.

Daleho Irandust – IF Brommapojkarna

Fjolårsförvärvet hade ett tungt 2024, men under säsongsinledningen har 2025 verkligen sett ut att bli Daleho Irandusts år. BP-mittfältaren står för en kreativ urkraft som vi känner igen från hans bästa tid i Häcken. Mot Sirius låg 26-åringen från Göteborg bakom i stort sett allt som BP gjorde offensivt, och hämtade hem tre poäng och två assist från Uppsala.

Nicklas Røjkjær – Mjällby AIF

Att Nicklas Røjkjær hittar in i FD-elvan börjar nästan bli en vana vid det här laget, och det är förmodligen inte sista gången heller. Mjällby-mittfältaren är stundtals dominant i mittbanan och matchen mot topptippade Häcken var inget undantag. Tredje poängen på lika många matcher talar sitt tydliga språk för den danska succéspelaren.

Niklas Hult – IF Elfsborg

I sina bästa stunder är Niklas Hult en av seriens absolut bästa spelare. Mot IFK Norrköping var en sådan stund. Elfsborgs ytterspringare är en racerbil som aldrig får slut på bensin och hans ständiga offensiva hot resulterade i en assistpoäng för den evigt unga 35-åringen.

Anfallare:

Amin Boudri – Gais

Gais vände på den negativa trenden och inkasserade säsongens första trepoängare mot succélaget Degerfors. De grönsvarta hade till stor del Amin Boudri att tacka för det. Den oberäkneliga bolltrollaren bjöd på stor show och låg bakom det mesta som Gais gjorde offensivt.

Jusef Erabi – Hammarby IF

Derbyvinst, första målet mot Djurgården och assistkung – livet lekte för Jusef Erabi under söndagen. Bajens anfallsgigant visade kyla när han dunkade in matchens fösta mål mot Djurgården, och i matchens slutskede stod Erabi för en läcker målpassning till Abdelrahman Boudah. För det belönas 21-åringen med en plats i FD-elvan för första gången denna säsong.

Jusef Erabi! Hammarby tar ledningen i derbyt mot Djurgården 🟢



📲 Se Allsvenskan på Max pic.twitter.com/0Jww7owb8K — Sports on Max 🇸🇪 (@sportsonmaxse) April 13, 2025

– Jag känner att jag har tagit kliv och blivit bättre. Jag är bättre idag än vad jag var förra året, sa Erabi efter derbysegern.

Sebastian Tounekti – Hammarby IF

Stockholmsderbyts stora vinnare var utan tvekan Sebastian Tounekti. Hammarbys norska nyförvärv hade fullständig lekstuga med Adam Ståhl ute på Djurgårdens vänsterkant, och låg bakom anfall efter anfall för de grönvita.