FD-ELVAN – Omgång 2: ”Dubbla namn tar plats igen – skithusen på topp”

Allsvenskans andra omgång gick i mål sent i går kväll med de rafflande tillställningarna i Uppsala och på Grimsta.

Isak Bjerkebos uppvisning mot Hammarby gör att han ihop med Örgrytes försvarsgeneral Mikael Dyrestam tar plats i FD:s omgångens lag på nytt.

I ett offensivt 3-4-3 går det också konstatera att det är tre bufflar i anfallet som alla gjorde succé i helgen.

Håll till godo!

David Celic, IK Sirius

Lugn och trygg i positionsspelet, räddade det han skulle göra i det meriterande segern mot Hammarby och svarade dessutom för assisten till Robbie Ures 2-0-mål. Hållen nolla för andra matchen i rad för ett Sirius som har 5-0 på de två inledande omgångarna.

Mikael Dyrestam, Örgryte IS (2)

Gammal är äldst. Dyrestam är viktigare för Örgryte än vad som kanske först troddes i samband med allsvenska uppflyttningen. En gigant såväl mot MFF i premiären som nu i den skrällartade 2-0-segern borta mot regerande mästarna Mjällby.

Pontus Jansson, Malmö FF

Kritiserad i premiären, men nu mot Gais visade Pontus Jansson vägen med öppningsmålet när MFF tog tre blytunga poäng mot fjolårets tabelltrea. Försvarsgeneralen tystade tvivlarna med en finfin insats.

Filip Helander, BK Häcken

Med kaptensbindeln runt armen var Helander en bjässe i mittförsvaret bredvid sin kompanjon Johan Hammar i derbysegern borta mot IFK Göteborg.

Oscar Sjöstrand, Malmö FF

Bästa MFF-spelare med sitt inhopp i 1-1-matchen mot Öis i första gången. Nu fick värvningen från nederländska SC Cambuur chansen från start – och som han tog den. Yttern med mål i segern mot Gais och fortsatt en pigg injektion i Miguel Ángel Ramirez himmelsblåa lag.

Marcus Rafferty, Degerfors IF

Mångsidige Rafferty kan spela både centralt, på kanten och på topp. För att pressa in Degerfors-spelaren i omgångens lag blir det en central roll på mittfältet. Så bra var nämligen den förre Hammarby-talangen när han glänste rejält i Henok Goitoms Degerfors i 3-0-segern på Örjans Vall mot HBK. Målskytt och delaktig i mycket framåt.

Matias Siltanen, Djurgårdens IF

Snuvades en plats i omgångens lag förra omgången trots en mycket bra insats på Gamla Ullevi mot Gais. Nu var Siltanen på nytt en av Djurgårdens bästa spelare i 3-2-segern mot Kalmar FF inför närmare 27 000 åskådare i Stockholm och det var också finländaren som med fem minuter kvar spelade fram Kristian Lien till det avgörande målet med ett precist inlägg från högerkanten.

Isak Bjerkebo, IK Sirius (2)

Likt i premiären mot Degerfors en klass för sig på sin vänsterkant i segern mot Hammarby. Målskytt för andra matchen i rad och aktionen som ledde fram till öppningsmålet var rent fotbollsgodis. 23-åringen kan mycket väl bli en skräll i Graham Potters VM-trupp om han fortsätter så här.

Jerome Tibbling Ugwo, Örgryte IS

27-åringen som hållit till i lägre divisioner och med spel i USA och Cypern på meritlistan ser nu ut att få sitt allsvenska genombrott som 27-åring efter flytten från Assyriska i vintras. En jobbig jäkel på topp med sina 188 centimeter och kraftfulla hydda, det visade han på Strandvallen i lördags då han nätade för Öis i 2-0-segern.

Mikkel Ladefoged, Västerås SK

202 centimeter långe dansken presenterade sig för den allsvenska publiken genom att i hemmapremiären mot Elfsborg bli tvåmålsskytt. Nu räckte det inte för tre poäng då boråsarna långt in på tilläggstiden kvitterade till 2-2, men insatsen var en fingervisning vad som väntar i år.

Kristian Lien, Djurgårdens IF

Det tredje skithuset på topp är likt Tibbling Ugwo och Ladefoged en buffel som stångas och bökas med sina fysiska färdigheter. En måltjuv av rang och trots straffmissen på tilläggstid som snuvade norrmannen på ett hattrick blev han matchhjälte mot KFF med sina två mål där nicken som betydde 3-2 i 85:e minuten var delikat.