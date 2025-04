FD-möter August Wängberg: ”Det har alltid känts rätt i Gais”

Vi träffar Gais-profilen August Wängberg på årets hittills varmaste dag i Långedrags hamn, Göteborg.

Trots solskenet ligger en tät dimma över havet och vi får ställa in den planerade båtturen.

Istället sätter vi oss ner och för en kaffe, hänger med till Gaisgården och ut till träningen på Gamla Ullevi för att komma närmare Gais lagkaptenen för att ta reda på mer om hans och lagets gemensamma resa hittills.



Den instoppade tröjan är sedan länge August Wängbergs signum på fotbollsplanen. Kanske en symbol för hans ordningsamma, slitstarka och helhjärtade insats för Gais – klubben där han funnit sitt fotbollsmässiga hem.



– Jag mår svinbra i Gais och jag tror att Gais också mår väldigt bra. Man märker att det är en natt och dag jämfört med åren innan i Gais. Dels klimatet i spelartruppen, framförallt det jag känner som är väldigt påtagligt, men även i kansliet. Att det är öppet och väldigt familjärt. Det är så jag vill ha det och det är så jag ser på Gais.

Wängberg i omklädningsrummet med lagkamraterna. Foto: FotbollDirekt/Mattias Eckerman

Han har sedan 2017 varit en centralfigur i Gais, men fotbollsresa började i rivalerna Örgryte IS färger och efter en period i Qviding FIF och en kort sejour på San Diego State University i USA, återvände han till Sverige och fortsatte sin karriär i Qviding.



Efter en kort tid i Syrianska FC skrev han i augusti 2017 på för Gais och har sedan dess varit en konstant i laget. Det råder ingen tvekan om att resan som både han och klubben gjort, trots att det vid det här laget många gånger konstaterats, sticker ut. Raka vägen från Division 1, via Superettan, till ett numera stabilt allsvenskt spel.



Hans resa mot Gais gick inte spikrakt. College-studier och civilingenjörsstudier på Chalmers var också en del av vägen.



– Jag var på college en sväng, men nånstans kände jag att jag trivs bra i Göteborg. Jag började plugga på Chalmers och sen kom Gais in i bilden. Som jag minns det var när jag gjorde min första match så tänkte jag att det här är kul. Man känner sig väldigt välkomnad och jag trivs jättebra i klubben. På något sätt har det ändå alltid varit att det känns rätt. Det är väl svårt att beskriva det men det har alltid känts kul att spela i Gais, säger han och fortsätter:



– Någonstans har jag känt att jag har varit tillräckligt bra för att spela i allsvenskan. Den tron har jag alltid haft på mig själv. Man har ju mött många allsvenska spelare och man har spelat mot spelare som har gått ut i allsvenskan och tänkt att det är inte så att de är mil bättre. Så tron på mig själv har jag haft. Men det blir svårt att säga det när du ligger i en bottenstrid i Superettan och säger att jag är tillräckligt bra för att spela allsvenskan. Men för mig har det också handlat om att det inte hade varit samma sak att lämna Gais och bara jaga allsvenskt spel. Jag tror inte att jag hade trivts i det utan det är skönt att vara en Gais-profil i det här nya Gais.

Båten vid Långedrags hamn, Göteborg. Foto: FotbollDirekt/Mattias Eckerman

Vad är det då som gör Gais så speciellt?

– Det är väl allt vad det står för. Även att det finns en fin supporterkultur bakom. De har ändå stått bakom oss i alla år. Och man har en ganska fin relation till supportrarna. Det bara känns rätt.



Klubben står för att det är en mångkultur, man lär känna olika människor och jag älskar det. Att det är verkligen alla olika personer som håller på och är Gaisare. Det är inte heller bara nischat till en stadsdel utan det är utspritt över hela Göteborg och hela Sverige. Det är verkligen en inkluderande klubb.

När framtiden kommer på tal råder inga tveksamheter. August Wängberg är fast besluten att fortsätta sin resa i de grönsvarta färgerna.



– Jag signade precis ett nytt långt kontakt med Gais. I min värld stannar jag med Gais och vi fortsätter ta kliv både som klubb och jag som spelare.



Att bli kvar och förbli en självklar del av klubben känns som en självklarhet.



– Nej, jag känner mig väldigt trygg i att vara kvar i Gais så länge jag får. Jag har alltid tänkt att jag kommer nog inte komma att vilja lämna Gais. Förrän jag känner att jag är för dålig. När jag blir för dålig så tror jag inte att jag behöver vara kvar. Så förhoppningsvis kommer vi till den dagen när jag blir för dålig. Då är klubben på en bra plats, tänker jag.

Wängberg på Gaisgården. Foto: FotbollDirekt/Mattias Eckerman

Om en framtida roll i klubben utanför planen har han inte hunnit tänka på ännu.



– Oj, det har jag faktiskt inte spekulerat på. Just nu känner jag att jag bara vill vara spelare. Jag älskar att vara spelare i Gais. Det får väl ta sin tid och ge sig när det är dags. Jag känner fortfarande att jag har många år kvar och mycket att ge. Det har aldrig varit min dröm att jaga att spela någon annanstans än i Gais.



Se hela tv-intervjun på FotbollDirekts Youtube-kanal FanTV.