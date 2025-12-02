FD:s avslöjande bekräftat: ”Det stämmer”

FotbollDirekt kunde i går avslöja att Linus Carlstrand lämnar IFK Göteborg för Öster.

Nu meddelar spelaren själv för FD att det hela är klart.

– Ja, det stämmer, säger 21-åringen.

✔ Öster presenterade Linus Carlstrand på ett fyraårsavtal klockan 12:00 under tisdagen!

Foto: Bildbyrån

Han kom till IFK Göteborg som 14-åring och lämnar nu klubben sju år senare. Det var säsongen 2022 som Linus Carlstrand fick sitt genombrott i Blåvitt men därefter blev det lån till både Utsikten, Västra Frölunda och Ljungskile.

FD kunde i går avslöja avslöja att Carlstrand är klar för Öster och nu bekräftar han det själv.

– Ja, det stämmer, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det känns jättespännande. Det blir skitkul att dra i gång i januari.

Sportchef i Öster är Ola Larsson, som Carlstrand känner väl från tiden tillsammans i IFK Göteborg där Larsson var teknisk direktör.

– Men jag skulle inte säga att det var avgörande att jag kom hit. Visst, jag känner Ola, men när jag fick komma ner och höra om klubbens planer för mig så kändes det självklart, förklarar Carlstrand.

Öster åkte ur allsvenskan i år, klubbens första säsong i högstadivisionen sedan 2013. Carlstrand hoppas att återtåget sker redan 2026.

– Jag tror det här kan bli nyttigt för mig, en hel säsong med seniorfotboll i superettan där jag kan utvecklas. Målet är så klart att studsa tillbaka till allsvenskan direkt och det tror jag också att vi kan göra.

Välkommen till Östers IF, Linus Carlstrand!👋🏼



Den 21-åriga forwarden ansluter från IFK Göteborg.



Läs mer på https://t.co/oQyqZENB7r



🔴🔵#östersif pic.twitter.com/07Wss0Im73 — Östers IF (@OstersIF) December 2, 2025

Vemodiga avskedet: ”Klart det är lite jobbigt”

Carlstrand berättar att kontraktet med Öster är skrivet på fyra år. När frågan kommer vad han ska bidra med till laget svarar anfallaren snabbt tre egenskaper.

– Djupledsspelet, kraftfullheten och målfarligheten.

Hur blir det att lämna IFK Göteborg efter alla år?

– Klart det är lite jobbigt. Jag kom dit som 14-åring, det var någonstans i Blåvitt som jag växte upp. Det är en jävla skillnad på mig från att jag som 14-åring kom dit med dålig hållning till att nu lämna som 21-åring (skratt).

– Sju fina år och jag har lärt mig extremt mycket. Jag har IFK att tacka för min karriär.