AVSLÖJAR: Öster nära att köpa loss från Blåvitt

För drygt en vecka sedan kunde FotbollDirekt avslöja att det är Öster som visar störst i intresse för Linus Carlstrand.

Nu kan FD avslöja att smålänningarna är nära en överenskommelse med IFK Göteborg.

Foto: Bildbyrån

Djurgården, Helsingborg och Öster har alla nämnts kring ett av IFK Göteborgs mest spännande namn. Nu är det den sistnämnda klubben som, om inget oförutsett inträffar, kommer att ta hem en övergång med IFK Göteborgs 21-åring Linus Carlstrand.

Öster och ”Blåvitt” uppges i praktiken har förhandlat fram en överenskommelse. Carlstrand uppges även inom de närmsta dagarna träffa den nyblivna superettan-klubben för att slutföra de personliga detaljerna i kontraktet.

Carlstrand. Foto: Bildbyrån

Carlstrand väntas, enligt vad FotbollDirekt erfar, kosta mellan 2,5-3 miljoner kronor att köpa loss.

FotbollDirekt rapporterade redan för en vecka sedan om att Östers sportchef Ola Larsson hade tagit initiativet mot flera andra intresserade klubbar.

Linus Carlstrand stod för 14 framträdanden i allsvenskan för IFK Göteborg i våras. Under hösten har 21-åringen varit utlånad till Ljungskile SK i ettan.