Felicia Schröder rankas som världens tredje bästa tonåring

Felicia Schröder har utsetts till världens tredje bästa tonåring.

Det står klart efter att GOAL presenterat sin årliga lista över världens största fotbollstalanger.

Varje år rankar GOAL de främsta tonårsspelarna inom både herr- och damfotboll. Vinnarna följer i fotspåren av namn som Jude Bellingham, Lamine Yamal, Lena Oberdorf och Linda Caicedo.

Under tisdagen presenterades 2026 års lista över de 25 bästa unga kvinnliga spelarna födda i januari 2007 eller senare.



På tredje plats återfinns Felicia Schröder, 18, superstjärnan som till vardags spelar i BK Häcken och det svenska landslaget.

Motiveringen är tydlig:



– Trots sin unga ålder stod Schröder för imponerande 30 mål och nio assist på 26 matcher förra året, vilket bidrog till att Häcken säkrade ligatiteln för första gången sedan 2020. Hon utsågs dessutom till ligans mest värdefulla spelare, bästa unga spelare och årets forward.

GOAL lyfter också fram hennes spelstil:



– Hon är snabb, smart och utmärkt med båda fötterna, det finns inte mycket Schröder inte har i sitt skåp.

Schröder har kopplats ihop med flera större klubbar, men valde under sommaren att förlänga sitt kontrakt med Häcken över fyra år. Frågan är dock hur länge hon blir kvar.