Fjärdeplatsen får inte godkänt: ”Hade en annan målsättning”

Han har seglat upp som intern skyttekung i ett AIK som går mot en fjärdeplats i allsvenskan.

Det första tycker Johan Hove är ett bra betyg för en debutsäsong – medan det senare inte riktigt når upp till hans kravbild.

– Hade du frågat mig innan jag kom hit om en fjärdeplats var godkänt hade jag nog sagt nej, säger han till FotbollDirekt.

Det var inför säsongen som AIK värvade norrmannen Johan Hove från nederländska FC Groningen.

Sedan dess har 25-årige mittfältaren spelat 24 allsvenska matcher i vilka det har blivit åtta mål. Det senare innebär, med en omgång kvar, att Hove leder den interna skytteligan med tre mål.

Kring det faktum att han har gjort åtta mål under sin debutsäsong, varav flera har varit matchavgörande, säger norrmannen:

– Det känns absolut bra. Det var en lite jobbig start i AIK-tröjan med få mål och några sämre prestationer för min del, men det har verkligen blivit bättre. Jag är dock inte helt klar och hoppas att jag kanske gör ett mål till på söndag, säger Hove till FotbollDirekt.

Hade du några ambitioner poängmässigt innan du kom hit?

– Nu kände jag inte till allsvenskan så bra innan jag kom hit. Jag tänkte att den var ganska lik elitserien i Norge och där har jag legat på runt tio mål varje säsong. Ambitionen var att komma upp i tio mål, men sedan har det varit lite skador som har gjort att jag har missat fyra-fem matcher och även en del rotation för mig. Det blev lite svårt att komma upp i tio mål men det är fortfarande möjligt.

Precis som Hove berättar var han utanför AIK:s startelva under ett par matcher på hösten på grund av en skada. Nu har han spelat fyra raka matcher varav två från start. Det menar han själv har tillfört mycket för hans självförtroende.

– Jo, det är en bra känsla. Jag har tränat väldigt bra och spelat bra sedan jag kom tillbaka från skadan. Det är kul att målen också har kommit i den här perioden. Det är egentligen bara att avsluta detta på bästa möjliga vis, så får vi se vad som händer till nästa år. Fotbollen och AIK som klubb är väl känt för att göra mycket ändringar och man vet inte om det kommer att vara många spelare som lämnar och många nya som kommer in. Det får vi se.

”Alla som håller på AIK vill samma sak till syvende och sist”

Det låter som att du har lärt dig lite av hur AIK har fungerat de senaste åren. Hur är det att befinna sig mitt i allt det?

– Det är lite nytt faktiskt, men jag var lite förberedd på det innan jag kom också. Alla jag har pratat med nämnde just de sakerna. Men att stå mitt i det själv har varit intressant kan man säga. Det är många som tycker någonting om AIK och det är många som tycker olika saker. Det tycker jag bara är roligt, att AIK har det intresse som vi har. Det är det man vill ha som fotbollsspelare, att det skapar intresse och diskussioner – både på ett positivt och negativt sätt. Jag tror att alla som bryr sig om AIK och håller på AIK vill samma sak till syvende och sist.

Några spelare som ser ut att lämna AIK efter säsongen, vars kontrakt går ut, är John Guidetti, Thomas Isherwood, Sotirios Papagiannopoulos och Dino Besirovic. Lägg där till att både Anton Salétros och Filip Benkovic löper hög risk att säljas.

Det menar Johan Hove inte vore optimalt inför nästa säsong.

– Ja, sedan får du prata med dem om den frågan. Men om jag själv hade varit i den situationen hade det nog varit lite jobbigt att inte veta om man har ett jobb om en månad. Sedan är vi alla fotbollsspelare och professionella, så det är en del av businessen och branschen inom fotboll. De som det här gäller hanterar det mycket bra tycker jag. De tränar bra, spelar bra, ger allt och har varit professionella.

Vinner ni på söndag kan ni komma fyra. Vore det ett godkänt resultat?

– Det vet jag inte. Jag kom ju hit med ambitioner och en målsättning om att komma högre än en fjärde plats. Nu har det blivit så och om vi klarar av att ta fjärdeplatsen efter en lite sämre period vill jag kanske ge det godkänt. Men hade du frågat mig innan jag kom hit om en fjärdeplats var godkänt hade jag nog sagt nej, avslutar Johan Hove.