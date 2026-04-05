Flataker häpen över supporterkulturen: ”Går inte att jämföra”

KARLBERG. Under söndagen kommer Erik Flataker att uppleva sin första bussmottagning som AIK-spelare.

Då menar han att den svenska supporterkulturen håller en helt annan klass än den norska.

– Det är långt ifrån det som man får uppleva här, säger han.

Foto: Bildbyrån

Klockan 12.00 i dag, söndag, kommer AIK:s spelarbuss att anlända till Strawberry arena inför premiären mot Halmstads BK. Då kommer mängder av supportrar att välkomna bussen i vad som är en traditionsenlig bussmottagning.

För ett helt gäng spelare kommer mottagandet utanför arenan att vara en helt ny företeelse. En av dessa är norska Erik Flataker som anlände till ”Gnaget” under sommaren.

– Jag har sett på Youtube innan jag kom hit, så jag vet vad som händer, förklarar anfallaren och berättar att han aldrig tidigare har upplevt någonting liknande.

– Nej aldrig, det som jag har fått se här och som jag kommer att få se har jag aldrig upplevt tidigare. I Norge där jag har varit, det går inte alls att jämföra, det är långt ifrån det som man får uppleva här. Man måste vara ärlig liksom. Nu har inte jag varit i högstaligan i Norge men andraligan är inte på den här nivån.

Kevin Filling, som debuterade i den svartgula tröjan i fjol, är inte säker på om han kommer att filma mottagandet inifrån bussen.

– Kanske det, eller så bara njuter jag med mina ögon. Det kanske räcker?, frågar sig talangen.

”Jag är en lyckosam tränare”

Foto: Bildbyrån

AIK:s nya huvudtränare José Riveiro har tidigare tränat storklubbar som Orlando Pirates och Al-Ahly – men menar att det som komma skall inför dagens premiär är någonting helt nytt.

– Jag är glad över att ha den här möjligheten, det är ett privilegium att få leda en klubb som AIK. Det är första gången för mig och några av spelarna och vi är väl medvetna om de välkomnade som väntar. Förhoppningsvis kan vi göra vår del och prestera utifrån vad de förväntar sig från oss, säger spanjoren och fortsätter:

– Jag är en lyckosam tränare, jag har varit del av stora lag med stora supporterskaror, mycket publik och utsålda arenor tidigare. Men det välkomnade som är här, det är mer unikt.

Matchen mellan AIK och Halmstads BK har avspark klockan 14.00.